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Віктор Шевчук
Віктор Шевчук
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Третья Мировая — еще есть 20 лет

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Не люблю конспирологию и стараюсь строить свои расчеты на очевидных причинах.

И вот подумав непродолжительное время вижу очевидные причины Третьей Мировой Войны через 20 лет. Предпосылки этой Войны Роботов вероятно закладываются прямо сейчас. И о них стоит немного рассказать. Первая из них — демография, вторая — экономика.

Как говорится в докладе ООН, несмотря на увеличение численности населения планеты примерно на 2 млрд за следующие 30 лет, будет наблюдаться снижение темпов роста, а многие страны столкнутся с проблемой старения населения.

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Индия обгонит Китай по численности населения уже к 2027 году, а численности населения Африки к югу от Сахары удвоится.

Наибольший рост населения прогнозируется в девяти странах — Индии, Нигерии и Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.

В целом мы увидим огромное перенаселение в отдельных регионах с попыткой выйти за рамки данного региона и контролировать своих соседей. На планете уже через 20 лет будет две страны с население более 1.6 миллиарда человек, ВВП которых превысит ВВП США вероятно в 1,2 раза. Если говорить о военных расходах, то они также возрастут у этих стран, как и технологическая составляющая армии.

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Фактически это будут огромные армии роботов в сочетании с хорошо подготовленными военными. Как минимум три мировых сверхдержавы вероятно в ступят в эпоху противостояния в экономике и самой философии развития, когда их интересны будут пересекаться самым плотным образом в стратегических сферах. Уже сейчас все побережье Индийского океана на двух континентах покрыто военными базами этих трех стран — Индии, Китая и США. Индия и Китай уже сейчас имеют интерес и на Ближнем Востоке. Китай явно пытается доминировать в Средней Азии, а это уже территория интересов России. Причем основной интерес Китая — Казахстан, с его запасами природных ресурсов, а в первую очередь — урана. К сожалению этот фактор упускает большинство аналитиков. Можно с полной уверенностью утверждать, что через 20 лет основной дефицит в ресурсах будет наблюдаться по четырем направлениям. Это углеводороды, питьевая вода, сельскохозяйственные земли и уран. Атомная энергетика, а также различные другие ядерные проекты будут играть все более возрастающую роль.

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В течении 20 ближайших лет ядерный клуб дополнится вероятно сразу 4-5 новыми ядерными государствами. К примеру Иран и Саудовская Аравия, Турция. Эти страны в политике будут искать союзников среди игроков "большой тройки" и "четвертого подползающего" — России.

В России через 20 лет все будет совсем плохо. Ее население составит нее более 110 миллионов человек, согласно демографическим расчетам. А это в первую очередь сложность в контроле столь огромной территории. Уже сейчас Дальний Восток настолько заселен китайцами, что население теперь делится на две равных половины. Но на Юге и Юго-Западе будет жить в стесненных условиях около 4 миллиардов человек! Всего лишь на расстоянии в 1000 — 1500 километров. Это в том числе и Ближний Восток, находящийся сейчас в перманентном конфликте.

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Россия постарается в такой ситуации работать по принципу "равновесия сил" , где "враг нашего врага — наш друг". США — иметь крупных стратегических союзников, которые в первую очередь разделяют их интересы и ценности. Китай — "слабых" союзников, которых по примеру Тибета последних десятилетий он будет постепенно поглощать и ассимилировать. Индия — расширение своего присутствия в ресурсных регионах и вытеснение ислама.

Мы увидим, что "большие" ядерные государства будут вступать в союзы с "малыми" и новыми, всеми силами прилагая усилия к тому, чтобы проводить реальную политику на внешнем поле действия. То есть, иными словами "сталкивать лбами" будут малые государства. Как это было в начале ХХ века. Вероятно в целом мы будем наблюдать своеобразный "политический" закат, когда разрядка и транспарентность пойдут по пути относительного снижения.

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Евросоюз в этой ситуации скорее всего будет придерживаться политики максимального нейтралитета и сейчас уже есть определенные звоночки в этом направлении. Это касается и политики в отношении Украины, и его участия в Ближнем Востоке. особенный звоночек — предложения ряда лидеров ЕС создать собственную армию Евросоюза, такой себе аналог НАТО. При этом, нужно отметить, что стратегия в сложившейся ситуации верна.

Отдают ли себе отчет в происходящем в ведущих странах? В тех, которые и будут жестко конкурировать в ближайшем будущем? Конечно! Везде идет уже сейчас активная подготовка. например то, что США начали поставки высокотехнологических вооружений в Индию, это ориентация на будущее "равновесие сил" в спорах с Китаем. Попытка России расширить свой территориальный и экономический базис за счет соседних стран из бывшего СССР — это попытка укрепить экономику и демографию таким "экстенсивным" методом. Ведь времени осталось совсем мало. Кроме того, противостояние в исламском мире все вышеозначенные государства также используют в своих интересах.

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Но конфликт неизбежен — через двадцать лет на планете может быть от 12 до 20 государств с ядерным оружием. Огромная перенаселенность ряда регионов и катастрофический недостаток в них ресурсов, отрицательная демография в одних странах и резко положительная в других.

Запуском последующих событий может стать одиночное применение любой из стран тактического ядерного оружия по своему противнику. Либо ядерный терроризм. Затем — несколько конфликтов высокой интенсивности среди "малых союзников". Наиболее вероятный регион — Ближний Восток, Средняя Азия. Затем — постепенное втягивание одной из сверхдержав большой тройки либо России.

Срок в 20 лет, это скорее условная дата. Это может быть и 25 и 30 и 40 лет. 20 лет, это скорее первая планка. Индикаторами перехода в предвоенное состояние будут такие события:

1. Поглощение Россией бывших стран СНГ на Западном направлении и Кавказе. Выход на конфликт с Китаем в Средней Азии.

2. Выход Индии на третью позицию по объему ВВП.

3. Масштабный военных конфликт высокой интенсивности на Ближнем Востоке с втягиванием нескольких государств.

4. Выход Китая по военным расходам на первую позицию в мире. Попытка поглощения части территорий в Средней Азии военно-политическими методами.

5. Пересмотр договора по НАТО между ЕС и США.

6. Новая политика изоляционизма в США и ЕС. Воспроизведение "доктрины Монро" и укрепление США в Латинской Америке.

Конечно это все фантазии. Но запасемся терпением и посмотрим с оптимизмом в будущее. Но если вдруг все будет происходить по схожему сценарию, то стоит отметить, что европа будет похоже самым безопасным местом, хотя и с огромным количеством беженцев.

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Віктор ШевчукВіктор Шевчук
Джерело
Джерело:Русский еврей
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Витя Шевчук, "подумав непродолжительное время", вскрыл причины Третьей мировой, и срок назначил! Похоже, что плохи украинские дела, если из психушек выгоняют бредящих шизиков, на вольные хлеба...:)
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"Европа будет похоже самым безопасным местом" ... не будет. Тагил просто по приколу жахнет...
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