Викрали дані 9 млн клієнтів: відомий лоукостер заявив про масштабну хакерську атаку

Британська авіакомпанія EasyJet визнала, що дані її клієнтів були викрадені в результаті хакерської атаки.

Зокрема "кібератака з використанням високотехнологічних засобів" зачепила приблизно 9 млн пасажирів. Про це повідомляє ВВС.

Уточнюється, що хакери викрали дані поштових скриньок клієнтів, а також інформацію щодо їхніх поїздок. Ба більше, зловмисники отримали доступ до інформації про платіжні картки 2,2 тис. осіб.

Британський лоукостер EasyJet визнав масштабну хакерську атаку на авіакомпанію

За даними видання, керівництво лоукостера дізналося про атаку ще в січні 2020-го, однак лише в квітні авіакомпанія змогла сповістити про це клієнтів, чиї дані карток були викрадені.

У EasyJet заявили, що до кінця травня завершать інформування всіх клієнтів, яких зачепила кібератака.

"Немає жодних даних про те, що будь-яка особиста інформація будь-якого характеру була неправомірно застосована, однак ми підтримуємо контакт приблизно з 9 млн клієнтів, до чиїх даних хакери отримали доступ. Ми рекомендуємо їм зробити кроки із захисту даних, щоб мінімізувати ризики потенційного фішингу", – йдеться в повідомленні EasyJet.

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