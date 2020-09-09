Викрадена Колесникова знайшлася в СІЗО через дві доби

Членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову затримали в столиці країни Мінську вдень 9 вересня.

Опозиціонерка перебуває в СІЗО №1 на вулиці Володарського у місті. Про це повідомив TUT.BY її батько.

За його словами, в правоохоронних органах Білорусі спростували свою причетність до затримання жінки.

"Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені й повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу", – сказав батько Колесникової.

Нагадаємо, що напередодні опозиціонерку намагалися вивезти з країни, проте вона порвала свій паспорт і відмовилася залишати Білорусь.

Відомо, що з семи членів президії Координаційної ради шістьох або затримано, або насильно вивезено за кордон. На свободі зараз залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 серпня перед виборами президента Білорусі, Колесникову вже затримували. Тоді співробітники міліції пояснили свої дії тим, що нібито переплутали її з іншою людиною.

Через місяць, 7 вересня, стало відомо, що в центрі Мінська її нібито викрали. У білоруській міліції спростували свою причетність, а через майже добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати в Україну.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський сказав, що Колесникова, а також її колеги Іван Кравцов та Антон Родненков пройшли прикордонний контроль на кордоні з Україною.

Разом з тим, провладні ЗМІ Білорусі заявили, що опозиціонери нібито намагалися здійснити прорив через кордон. Також повідомляється, що Колесникова нібито випала з авто і була затримана. Доказів цьому немає.

Пізніше Держприкордонслужба України підтвердила, що Кравцов і Родненков прибули в країну. Що стосується Колесникової, то вона кордон не перетинала.

Ексучасниця президентських виборів в Білорусі Світлана Тихановська відреагувала на повідомлення про те, що Марію Колесникову, Антона Родненкова та Івана Кравцова викрали невідомі. За її словами, білоруський режим займається терором.

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