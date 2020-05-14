Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:11
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Трампа зобов'язали оприлюднити листування про військову допомогу Україні

13.3т
Читати матеріал російською

Адміністрацію президента США Дональда Трампа зобов'язали надати електронне листування про військову допомогу Україні, а також вказівку про її припинення.

Таке рішення нібито було ухвалено Трампом після скандальної телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським, яке відбулося 25 липня 2019 року. Запит на оприлюднення 20 електронних листів видала окружна суддя США Емі Джексон, передає Law and Crime.

Джексон головувала у справі Роджера Стоуна, колишнього радника Трампа, якого звинувачували в наданні неправдивих свідчень.

Рішення було ухвалено за позовом видання The New York Times у рамках закону про доступ до інформації, оскільки Білий дім відмовив у наданні документів виданню.

"Документи в цій категорії – це електронне листування президента, або віцепрезидента, або безпосередніх радників президента за президентським рішенням про обсяг, строки та мету затримки військової допомоги Україні", – зазначила заступниця юриста бюджетного управління Білого дому Гедері Уолш.

Адміністрація Трампа поки відмовляється надавати повідомлення, стверджуючи, що документи захищені від оприлюднення на законодавчому рівні.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Як писав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Військова допомога Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Військова допомога Україні Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Теги
політика скандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги