За підсумками 19 октября ...

Найбільш запеклі бої сьогодні велися на південному фронті. Як і очікувалося подальше просування азербайджанської армії проходить в північному і північно-західному напрямку, а так само вздовж кордону з Іраном.

Спроби вірменських формувань зробити контратаки і вибити азербайджанські підрозділи з уже зайнятих районів, протягом дня не увінчалися успіхом.

У свою чергу Вірменія продовжила атаки по цивільних і інфраструктурних об'єктах на території Азербайджану. За сьогодні була зроблена безуспішна спроба пошкодити нафтопровід Баку-Новоросійськ, а так само зазнав удару бавовняний завод зі складами в Тертері.

Таким чином, Вірменія зберегла свою прихильність прямого терору цивільного населення, при повній безпорадності зупинити азербайджанську армію на полі бою.

На політичному фронті кілька фаталистичности пролунала заява глави МЗС Росії Сергія Лаврова: "Зустріч представників Азербайджану і Вірменії в Москві не виправдала наших очікувань. Бойові дії в Карабасі тривають, і це неприпустимо. В даний час ми працюємо над механізмом контролю за припиненням вогню".

Фактично, це було визнання безпорадності Росії у вирішенні питання припинення вогню і серйозний репутаційний удар по Москві, на міжнародній арені.

Так само, стало відомо, що Азербайджан звернеться до Європейського суду з прав людини з приводу обстрілу армією Вірменії азербайджанського мирного населення.

На тлі цього прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян досить несподівано заявив, що готовий приїхати в Москву для зустрічі з Ільхамом Алієвим, хоча, на мій погляд, ця заява слід розцінювати швидше як прояв популізму.

Так само очевидним є наростаючий політична криза всередині самої Вірменії. У той час як на вулиці Єревана, в самий пік другої хвилі пандемії коронавируса, виходять тисячі вірмен з вимогою визнати незалежність так званої НКР, Пашинян проводить зустрічі з непарламентськими політичними силами, для обговорення шляхів виходу з ситуації в Карабасі, а Араік Арутюнян зустрічається з представниками партії Дашнакцутюн, для обговорення аналогічного питання.

На інформаційному фронті відбулася різка зміна акцентів кремлівської пропаганди. Москва намагається масштабно інтегрувати в азербайджанське інформаційне простір цілий десант "балакучих голів" представляють собою наративні камуфлет пастки.

До складу цього десанту входять відомі політичні та медійні особистості, такі як: політолог Сергій Марков, історик-кавказовед Олег Кузнєцов, пропагандист Максим Шевченко, "експерт" Ігор Коротченко, депутат від КПРФ Леонід Калашников, "експерт" Михайло Ходаренко і депутат держдуми Олексій Журавльов .

Подібна інфільтрація "друзів" є класичною російську ІПСОА і може серйозно порушити наявний інформаційний баланс в нинішніх умовах і вкрай негативно позначитися на позитивний фактор завершення нинішньої операції в Нагірному Карабасі.

Що нам принесе день завтрашній – час покаже!

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