Війна в Ємені може завершитися? Саудівська Аравія оголосила перемир'я

Арабська коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, заявила про двотижневе припинення вогню в Ємені, щоби протистояти поширенню коронавірусу.

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Режим припинення вогню має набути чинності ближче до полудня 9 квітня і надалі може бути продовжений. Водночас повстанці-хусити на таку ініціативу поки не відповіли, повідомляє Reuters.

"Ми готуємося до боротьби проти COVID-19", – наголосив високопоставлений представник коаліції.

Так, повстанці-хусити після заяви коаліції Саудівської Аравії про припинення військових дій запустили балістичну ракету в бік єменського міста Марін, а також обстріляли портове місто Ходейда.

Хоча раніше всі сторони єменського конфлікту підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити вогонь, щоб захистити цивільне населення від пандемії. Також відомо, що досі в Ємені не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом нового типу.

"Базове медичне обслуговування в країні розвалилося в результаті багаторічних бойових дій. Експерти побоюються катастрофи, якщо пандемія пошириться на Ємен", – йдеться у повідомленні.

За словами спікера військової коаліції полковника Турки аль-Малікі, припинення військової операції також може сприяти підготовці зустрічі спецпредставника ООН Мартіна Гріффітса з урядом Ємену, військовою коаліцією і хуситами.

"Наша пропозиція закладе основи для політичного діалогу і початку перехідного періоду", – зазначив він.

Зі свого боку Генсек ООН привітав одностороннє припинення вогню в Ємені, наголосивши, що це може допомогти просунути зусилля щодо досягнення миру, а також щодо боротьби країни з пандемією коронавірусу.

"Я закликаю уряд і хуситів сумлінно і без попередніх умов вступити одне з одним у переговори за посередництва мого спецпосланця Мартіна Гріффітса", – сказав він.

Зазначимо, що війна в Ємені триває з вересня 2014 року. Вона почалася з того, що хусити (воєнізоване угрупування шиїтів) захопили владу в країні. Інші сунітські арабські країни, враховуючи Саудівську Аравію, вважають переворот незаконним, через що почали військову кампанію.

Безперервний конфлікт призвів до гуманітарної кризи в Ємені. В результаті військових дій загинули понад 100 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ємені в результаті ракетного обстрілу військового навчального табору у провінції Маріб загинули 60 солдатів із президентської оборони, ще десятки отримали різні поранення.

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