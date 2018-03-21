Відставка Лаврова? Фейгін пояснив, що тут не так

На сьогоднішній день у Кремля немає жодних причин для зміщення Сергія Лаврова з посади міністра закордонних справ Росії.

Де-факто цей чиновник реалізує "мюнхенську політику" президента РФ Володимира Путіна, - сказав "Обозревателю" російський адвокат Марк Фейгін.

Коментуючи інформацію про те, що нібито Лавров повинен піти у відставку, він зауважив: "Чутки про відставку Лаврова я чую протягом останніх років 5-6. Такі чутки раз по раз виникають, але я, чесно кажучи, в них не вірю".

У цьому контексті Фейгін запевнив: для цього немає жодних підстав. "Вік? Ну, так він старший за Путіна всього на кілька років. Отож вік не є підставою для такої заміни. Формальна відставка уряду і призначення нового прем'єра? Теж ні, бо це компетенція виключно президента".

І третє - і найголовніше - полягає в тому, що "Лавров повністю відповідає політичній стратегії і тактиці президента Путіна". "Я вважаю, що його діяльність - це виконання мюнхенської промови Путіна 2007 року, він продовжує "мюнхенську політику", - наголосив адвокат.

Він додав: зміна глави зовнішньополітичного відомства могла б знадобитися Кремлю, якби той вирішив змінити риторику у відносинах із Заходом, але всі ознаки вказують на те, що в Москві таку мету перед собою не ставлять. Сьогодні ця риторика "конфронтаційна, а не дипломатична", - констатував Фейгін. "А посилювати її нікуди", - додав він.

Як писав "Обозреватель", за інформацією кількох джерел, близьких до МЗС Росії, Сергій Лавров покине пост міністра закордонних справ РФ і не увійде до складу нового уряду, який глава Кремля Володимир Путін сформує за підсумками минулих виборів у найближчі місяці.