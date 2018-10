Відправили бомбу: у США намагалися підірвати Білий дім

Спецслужби у Вашингтоні перехопили посилку з підозрілим предметом, яку відправили в Білий дім.

Пошту знайшли на військовій базі, де сортують посилки для адміністрації американського президента, передає CNBC. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що адміністрація Дональда Трампа засуджує "терористичні акти" проти колишнього президента Барака Обами і подружжя Хілларі і Білла Клінтонів, а також проти інших громадських діячів.

"Ми засуджуємо спроби насильницьких нападів, які нещодавно скоєно проти Обами, Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших громадських діячів. Ці терористичні акти зневажені, і будь-який відповідальний буде притягнутий до відповідальності в повному обсязі закону", - сказала вона.

У свою чергу, Секретна служба США в Twitter повідомила, що інформація ЗМІ про перехоплення пакету не відповідає дійсності.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI