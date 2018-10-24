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Відправили бомбу: у США намагалися підірвати Білий дім

9.1тЧитати матеріал російською

Спецслужби у Вашингтоні перехопили посилку з підозрілим предметом, яку відправили в Білий дім.

Пошту знайшли на військовій базі, де сортують посилки для адміністрації американського президента, передає CNBC. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що адміністрація Дональда Трампа засуджує "терористичні акти" проти колишнього президента Барака Обами і подружжя Хілларі і Білла Клінтонів, а також проти інших громадських діячів.

"Ми засуджуємо спроби насильницьких нападів, які нещодавно скоєно проти Обами, Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших громадських діячів. Ці терористичні акти зневажені, і будь-який відповідальний буде притягнутий до відповідальності в повному обсязі закону", - сказала вона.

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У свою чергу, Секретна служба США в Twitter повідомила, що інформація ЗМІ про перехоплення пакету не відповідає дійсності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня невідомі відправили бомбу засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу. Посилку підклали йому в поштову скриньку. 23 жовтня стало відомо, що подібні вибухові пристрої було відправлено в офіс Обамі і Клінтонам.

Також журналісти CNN розповіли, що з їхньої будівлі евакуювали людей через повідомлення про бомбу.

Особи
Дональд ТрампБілл КлінтонХілларі Клінтон
Місце
США
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