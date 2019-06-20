"Відповісте за вбивство!" Західні країни виставили Росії ультиматум щодо МН17

США і Британія закликали Росію покарати осіб, які підозрюються в причетності до катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Так, глава Держдепу Майк Помпео заявив, що всі обвинувачені були членами очолюваних Росією сил на сході України.

"Ми закликаємо Росію поважати й дотримуватися резолюції №2166 (2014 р.) Ради Безпеки ООН і забезпечити, щоб усі обвинувачені, які перебувають нині в Росії, постали перед судом", – йдеться в повідомленні.

Держсекретар США також зазначив, що "вітає оголошення про пред'явлення звинувачень чотирьом особам за їхню роль у збиванні рейсу MH17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року".

"Це важлива віха в пошуках істини, і ми як і раніше впевнені в професіоналізмі та здатності нідерландської системи кримінального правосуддя переслідувати винних справедливим і неупередженим чином. Ми повністю підтримуємо роботу голландської влади і Спільної слідчої групи – незалежного кримінального розслідування, очолюваного Нідерландами, Австралією, Бельгією, Малайзією і Україною", – підкреслив Помпео.

Розслідування катастрофи МН17

Також глава МЗС Британії Джеремі Хант закликав Росію співпрацювати з прокуратурою Нідерландів у справі розслідування трагедії MH17.

"Збитий MH17 майже п'ять років тому й трагічна смерть 298 осіб на борту, зокрема 10 британців, – це жахливий злочин. Сім'ї і друзі загиблих заслуговують на справедливість. Сьогодні ми стали свідками важливого кроку назустріч відповідальності, яку повинні нести винні в цій трагедії", – повідомив дипломат.

Хант акцентував, що РФ має співпрацювати з прокуратурою Нідерландів і надавати будь-яку допомогу, яку вона вимагає відповідно до резолюції Ради безпеки ООН №2166.

"Російська Федерація тепер повною мірою повинна співпрацювати з прокуратурою і надавати будь-яку допомогу, яку вона вимагає відповідно до резолюції Ради безпеки ООН №2166. Звинувачення, висунуті проти цих осіб сьогодні, показують, що міжнародна спільнота єдина в протидії безкарності осіб, відповідальних за жахливе вбивство 298 невинних людей", – повідомив британський міністр.

Нагадаємо, що Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі. Експертно-журналістська група 19 червня опублікувала нову доповідь, у якій встановлені особи більшості фігурантів прослуховувань СБУ, раніше невідомих широкому загалу.

Пізніше один із підозрюваних у справі про катастрофу Boеing рейсу MH17 на Донбасі, ім'я якого оприлюднило слідство 19 червня, Сергій "Хмурий" Дубінський, відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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