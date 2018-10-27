Відповідь Трампу? ЗМІ розкрили масштабний військовий план Путіна

Росія надасть Кубі державний кредит в 540 мільйонів доларів на придбання військової техніки.

Відповідними відомостями поділилася газета "Комерсант" з посиланням на власні джерела, які впевнені, що підписання відбудеться на засіданні міжурядової комісії двох країн до кінця жовтня в Гавані.

"Заходи заплановано на 29 - 30 жовтня, до Гавани відправиться віце-прем'єр Юрій Борисов як співголова російської делегації", - сказано в повідомленні.

Джерело запевняє, що ця сума піде виключно на військово-технічне співробітництво. Куба зможе вибрати на ці гроші озброєння в рамках програми технічного співробітництва на 2016-2020 роки.

Нагадаємо, нещодавно начальник штабу сухопутних військ Індії Бипин Рават заявив, що його країна купила російські зенітні ракетні системи, незважаючи на погрози США ввести санкції.

Президент США Дональд Трамп з люттю відреагував на цю новину, пригрозивши швидкою відповіддю.

Більш того, Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, так як Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Американський лідер також пригрозив створенням ядерного арсеналу, поки інші країни "не прийдуть до тями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відповідь на це президент Росії Володимир Путін заявив, що, якщо США розмістять свою зброю в Європі, то країни ЄС підставлять себе під удар у відповідь. Більш того, на подібні дії він пообіцяв "дзеркальні заходи".