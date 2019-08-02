Відповідь Путіну: США заявили про розробку ракет, заборонених ДРСМД

США після офіційного виходу з Договору про ракети середньої і малої дальності, порушеного Росією, заявили про намір створити заборонені угодою озброєння.

Йдеться про неядерні ракети наземного базування, пишуть "РИА Новости" з посиланням на Пентагон.

"У зв'язку з недотриманням Росією умов договору міністерство оборони приступило до виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із 2017 року. Початкові зусилля міністерства в галузі наукових досліджень і розробок були зосереджені на мобільних крилатих і балістичних ракетних системах наземного базування в звичайному виконанні. Оскільки Сполучені Штати скрупульозно виконували свої зобов'язання за Договором РСМД, ці програми знаходяться на ранніх стадіях", – розповів прес-секретар Пентагону Джонатан Хоффман.

У Трампа заявили про розробку заборонених ракет

"Тепер, коли ми вийшли, міністерство оборони буде в повній мірі продовжувати розробку цих звичайних ракет наземного базування в якості розумної відповіді на дії Росії і в рамках більш широкого набору звичайних варіантів удару об'єднаних сил", – відзначили в Пентагоні.

За даними CNN, вже в найближчі тижні США планують провести випробування нової крилатої ракети з неядерною бойовою частиною для протидії Росії в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 серпня США і Росія вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності

У НАТО заявили, що вина за розірвання Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД) повністю лежить на Росії.

OBOZREVATEL розповідав, до яких наслідків чекають світ і Україну після того, як РФ і США виявилися на порозі нової гонки озброєння. Наприклад, це створює загрозу ядерної війни в Європі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!