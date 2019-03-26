Відповідь на ракетний обстріл: Ізраїль ударив по сектору Гази

У вівторок, 26 березня, ізраїльські ВПС завдали удару по декількох терористичних цілях ХАМАСу в секторі Гази.

Це сталося ввечері, через кілька годин після того, як палестинські бойовики випустили ракету по Ізраїлю, передає Global News.

"Запуск ракети бойовиками в секторі Гази зламав затишшя, яке виникло після цілого дня транскордонних боїв між Ізраїлем і ХАМАСом у понеділок", — пише видання.

Того дня Ізраїль заявив, що в результаті повітряних ударів військовими країни був знищений секретний офіс Ісмаїла Ханії, голови політичної бюро ХАМАСу.

ВПС додали, що залишають за собою право завдати нового удару, і зосередили свої війська і танки на кордоні із сектором Гази.

Рішення про силовій дії було прийнято у відповідь на ракетний обстріл. Так, 25 березня військові засікли пуск однієї ракети із сектора Гази по центральній частині Ізраїлю.

Пуск ракет із сектора Гази в напрямку Ізраїлю, 25 березня 2019 року globalnews.ca

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, у зв'язку з чим у країні була оголошена тривога.

Після цього Ізраїль оголосив про початок атак по цілях у секторі Гази. Пізніше Армія Ізраїлю повідомила, що вразила 100 військових цілей ХАМАСу.

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