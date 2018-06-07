"Від смерті до підтяжки обличчя": президент США показав Меланію Трамп після операції. Фотофакт

Перша леді США Меланія Трамп вперше після операції з видалення пухлини на нирках взяла участь у спільній прес-конференції з американським президентом Дональдом Трампом.

Меланія Трамп ВВС

Глава США розкритикував ЗМІ за повідомлення про зникнення дружини і заявив, що її самопочуття після операції хороше, повідомляє BBC.

"У неї був непростий період, але вона відчуває себе добре і ми пишаємося нею", - сказав Трамп.

Сама ж Меланія всю прес-конференцію мовчала.

Меланія і Дональд Трамп ВВС

Також президент США розкритикував в Twitter ЗМІ по відношенню до його дружини.

"Фейкові ЗМІ - нечесні і злі по відношенню до моєї дружини ... Під час її відновлення після операції вони повідомляли про що завгодно від її смерті до підтяжки обличчя ... Все це брехня, вона в порядку", - написав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Меланію Трамп госпіталізували після звістки про те, що у неї знайшли доброякісну пухлину нирок. 19 травня першу леді США виписали. Вона повернулася до Білого дому.

5 червня Меланія Трамп вперше після операції по усуненню доброякісної пухлини нирок з'явилася на публіці.