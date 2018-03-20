Вічний президент: Путіну передрекли "чорних лебедів"

Довічний президентський термін для Володимира Путіна означає збереження життя.

"Відірватися від влади означає для нього втратити життя", - сказав в інтерв'ю "Обозревателю" російський журналіст Ігор Яковенко.

Відповідаючи на запитання, чи є у Путіна можливості для того щоб організувати собі довічне перебування на посаді, журналіст запевнив: "Я думаю, що можливості є".

У той же час він додав: "Питання полягає в тому, чи дозволять йому це світ і Росія. Чи дозволить йому світ безпроблемно перебувати при владі. Чи будуть в Росії як і раніше відсутні сили, здатні йому перешкодити".

В контексті невизнання Заходом анексії Криму Яковенко зауважив: "Які проблеми з цього приводу відчуває особисто Путін? Санкції? Але в кремлівському буфеті меню від санкцій не змінюється. І всі задоволені. Подивіться - пані Матвієнко не схудла з моменту санкцій. Депутати Державної думи, телеведучі прекрасно виглядають - вони сяють, вони радіють. Будуть якісь проблеми у громадян Росії. Поки знизилися доходи на 15%. Погано, але не критично".

На думку журналіста, "що буде далі - в значній мірі залежить від Заходу. Поки шанси досидіти у Путіна, безумовно, є. Але ми не знаємо, яких "чорних лебедів" далі буде випускати світ, і які "чорні лебеді" народяться в самій Росії" .

Як писав "Обозреватель", раніше Ігор Яковенко заявив: Путін як "професійний вербувальник" завербував більшу частину країни.