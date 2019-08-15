Вибухи на полігоні в Росії: в Європі повідомили про підвищену радіацію

У Норвегії зафіксували викид радіоактивного йоду в північних районах країни.
Про це повідомляє ядерний регулятор країни (DSA), який виявив невелику кількість радіації на станції повітряного фільтра в Сванховде.
При цьому відомство зазначає, що виявлений рівень дуже низький і не завдає шкоди ні людям, ні навколишньому середовищу. Зразок був узятий в період 9-12 серпня 2019 року.
Додамо, що норвезькі станції моніторингу виявляють радіоактивний йод приблизно 6-8 разів на рік, а їх джерело зазвичай невідоме
"Коли не виявлено ніяких інших радіоактивних речовин, крім йоду, джерело, швидше за все, викидається з виробничих приміщень для радіоактивних фармацевтичних препаратів, що містять йод", – відмічено в повідомленні.
Радіація
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області 8 серпня стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві людини, ще шість постраждали.
в "Росатомі" повідомляли, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників. Пізніше з'ясувалося, що причиною загибелі п'ятьох співробітників корпорації "Росатом" став вибух малогабаритного ядерного реактора.
У містах Архангельськ і Северодвинск через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у Відні заявила про те, що під час вибуху була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.
Раніше зазначалося, що вибух стався на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.
Рівень радіації під час вибуху на військовому полігоні в Северодвінську Архангельської області Росії 8 серпня був перевищений в 4 – 16 разів.
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