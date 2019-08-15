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Вибухи на полігоні в Росії: в Європі повідомили про підвищену радіацію

2.3т Читати матеріал російською

У Норвегії зафіксували викид радіоактивного йоду в північних районах країни.

Про це повідомляє ядерний регулятор країни (DSA), який виявив невелику кількість радіації на станції повітряного фільтра в Сванховде.

При цьому відомство зазначає, що виявлений рівень дуже низький і не завдає шкоди ні людям, ні навколишньому середовищу. Зразок був узятий в період 9-12 серпня 2019 року.

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Додамо, що норвезькі станції моніторингу виявляють радіоактивний йод приблизно 6-8 разів на рік, а їх джерело зазвичай невідоме

"Коли не виявлено ніяких інших радіоактивних речовин, крім йоду, джерело, швидше за все, викидається з виробничих приміщень для радіоактивних фармацевтичних препаратів, що містять йод", – відмічено в повідомленні.

Радіація

Радіація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Норвегія
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Питон Каа
Питон Каа
Ну и как это связано со взрывом на полигоне? "ДБ".
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