На нафтовому заводі в ПАР прогримів вибух, вогонь перекинувся на житловий будинок. Відео
У Південно-Африканській Республіці в п'ятницю, 4 грудня, стався вибух на заводі з переробки нафти. Постраждали щонайменше семеро осіб.
НП сталася в місті Дурбан на підприємстві нафтової компанії Engen, передає Al Jazeera (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Відомо, що вибух прогримів на другому за величиною нафтопереробному заводі ПАР. Близько 7:10 ранку (за місцевим часом) на підприємстві почалася пожежа. Вогонь вдалося загасити до 8:45.
За повідомленнями медиків, усі семеро госпіталізованих – працівники компанії. За словами представника служби швидкої медичної допомоги провінції Квазулу-Натал Роберта Маккензі, стан постраждалих стабільний.
Шестеро людей потрапили до лікарні з отруєнням димом. Ще одна особа пошкодила стегно під час падіння, намагаючись врятуватися від вогню.
На відео, знятих очевидцями з місця події, було видно великий стовп чорного диму, що піднімався в небо, а також високе полум'я.
Крім того, пише DW, пожежа розповсюдилася на сусідній багатоквартирний будинок, але його вдалося загасити. Ніхто з мешканців дому не постраждав.
Пресслужба компанії Engen заявила, що причини надзвичайної події будуть встановлюватися.
Відео з місця НП:
Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt- Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020
An explosion has went off at the Engen Refinery in Wentworth, south of Durban.- Gagasi FM News (@GagasiFMNews) December 4, 2020
Details on what caused the explosion are still sketchy but no casualties have yet been reported. pic.twitter.com/1obIVbVhUV
Durban Engen explosion 💥 pic.twitter.com/l9DhfwincU- Mr_kontrol (@ mr_kontrol2) December 4, 2020
WATCH:- Jarryd Subroyen (@JJSubroyen) December 4, 2020
The Fire Department has worked to extinguish flames, following an explosion at the Engen Oil Refinery along Tara Road #Durban
The plant has been vacated, with 6 workers having since been treated for smoke inhalation.
No injuries or fatalities reported yet.
🎥: Supplied pic.twitter.com/mLdau7W4d7
Concerned residents are gathered outside the block on Wiest Road. Several windows shattered as a result of the shockwave. #EngenFire #eNCA pic.twitter.com/g50xP3QAbT- Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада в Червоному морі поблизу узбережжя Саудівської Аравії на міні підірвався грецький нафтовий танкер. Судно отримало пробоїну, але змогло продовжити дрейф.
Увечері 24 жовтня вибух і пожежа сталися на танкері "Генерал Азі Асланов" під російським прапором. НП трапилася в акваторії Азовського моря поблизу Керченської протоки.
Попередньо, причиною вибуху на російському судні могли стати порушення техніки безпеки або вогневі роботи.