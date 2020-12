На нафтовому заводі в ПАР прогримів вибух, вогонь перекинувся на житловий будинок. Відео

У Південно-Африканській Республіці в п'ятницю, 4 грудня, стався вибух на заводі з переробки нафти. Постраждали щонайменше семеро осіб.

НП сталася в місті Дурбан на підприємстві нафтової компанії Engen, передає Al Jazeera (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що вибух прогримів на другому за величиною нафтопереробному заводі ПАР. Близько 7:10 ранку (за місцевим часом) на підприємстві почалася пожежа. Вогонь вдалося загасити до 8:45.

За повідомленнями медиків, усі семеро госпіталізованих – працівники компанії. За словами представника служби швидкої медичної допомоги провінції Квазулу-Натал Роберта Маккензі, стан постраждалих стабільний.

Шестеро людей потрапили до лікарні з отруєнням димом. Ще одна особа пошкодила стегно під час падіння, намагаючись врятуватися від вогню.

На відео, знятих очевидцями з місця події, було видно великий стовп чорного диму, що піднімався в небо, а також високе полум'я.

Крім того, пише DW, пожежа розповсюдилася на сусідній багатоквартирний будинок, але його вдалося загасити. Ніхто з мешканців дому не постраждав.

Пресслужба компанії Engen заявила, що причини надзвичайної події будуть встановлюватися.

Відео з місця НП:

Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt - Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020

An explosion has went off at the Engen Refinery in Wentworth, south of Durban.



Details on what caused the explosion are still sketchy but no casualties have yet been reported. pic.twitter.com/1obIVbVhUV - Gagasi FM News (@GagasiFMNews) December 4, 2020

WATCH:



The Fire Department has worked to extinguish flames, following an explosion at the Engen Oil Refinery along Tara Road #Durban



The plant has been vacated, with 6 workers having since been treated for smoke inhalation.



No injuries or fatalities reported yet.



🎥: Supplied pic.twitter.com/mLdau7W4d7 - Jarryd Subroyen (@JJSubroyen) December 4, 2020

Concerned residents are gathered outside the block on Wiest Road. Several windows shattered as a result of the shockwave. #EngenFire #eNCA pic.twitter.com/g50xP3QAbT - Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL: