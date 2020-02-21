"Тримайтеся подалі!" Противник Трампа звернувся до Путіна з гучним закликом

Ймовірного кандидата на виборах президента США від Демократичної партії Берні Сандерса звинуватили у співпраці з Росією, на що він заявив, що не потребує такої допомоги.

Як передає "РИА Новости", політик також закликав президента РФ Володимира Путіна "триматися подалі" від американських виборів.

"Завдяки нашій небувалій згуртованості, завдяки нашому активному збору коштів, нашому порядку денному, який враховує потреби людей робітничого класу, ми є найсильнішою кампанією, здатної здобути перемогу над Дональдом Трампом, і це саме те, що ми будемо робити", – йдеться в заяві Сандерса для преси.

Володимир Путін і Берні Сандерс Колаж

"Моє послання Путіну зрозуміле: тримайтеся подалі від американських виборів, і як президент я подбаю про це", – сказав Сандерс.

Він додав, що "рішуче проти" зусиль будь-якої "іноземної держави, яка хоче втрутитися у вибори" в США.

Раніше газета Washington Post із посиланням на свої джерела повідомила, що Росія нібито намагається допомогти Сандерсу на майбутніх виборах американського президента.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп пропонував помилування засновнику порталу Wikileaks Джуліану Ассанжу в обмін на його заяву про непричетність Росії до злому серверів Демократичної партії. У Білому домі назвали це "повною нісенітницею".

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