"Весь мокрий прокидаюся": Пєсков зізнався про страшні сни з Путіним

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що російський лідер Володимир Путін сниться йому в суворому образі.

При цьому подробиці своїх сновидінь він уточнювати не став, передає "НТВ".

"Він мені сниться завжди, коли він дуже строгий. Це, знаєш, біла гарячка: а що ти забув зробити? А-а-а! Ти весь мокрий прокидаєшся, думаєш: господи!", - поділився він.

Пєсков також зазначив, що робота прес-секретаря президента йому не набридла.

"Ніякої оскоми це не набиває, хоча це іноді дуже важко фізично. Але це настільки унікальний досвід. Путін живе в глобальному часу, в глобальній географії, географії земної кулі", - зазначив він.

Прес-секретар привів в приклад випадок, коли літав з Путіним до Венесуели на 4 години, після чого вони відразу повернулися назад: "Це доба в літаку".

Пєсков також назвав свою роботу унікальним досвідом.

"Це унікально. Це знаходиться за рамками простої людини. І мати до цього хоч якусь причетність - це суперможливість. Це випадає один раз в житті. І той, кому це випадає, перебуває в ейфорії постійно. Тут про оскому говорити неможливо", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Пєсков після виборів президента РФ заявив: "Новий Путін - це симбіоз Путіна, якого ми знаємо і навколо якого ми об'єднуємося".