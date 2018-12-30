МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Вертоліт згорів: у Росії загинув відомий бізнесмен

16.2тЧитати матеріал російською

У російському Улан-Уде під час аварії вертольота загинули відомий бізнесмен і власник торгово-розважального центру People`s Park Сергій Рогов та його колеги.

Надзвичайна подія сталася приблизно о 10:00 (04:00 за київським часом) у лісовому масиві в місцевості Верхня Березівка, передає ТАСС.

Вертоліт Agusta A119, здійснюючи політ за маршрутом Березівка (Улан-Уде) — Сосновоозерськ (Єравнинський район Республіки Бурятія), не зміг сісти в пункті призначення у зв'язку з несприятливими метеоумовами і під час повернення в Улан-Уде зазнав аварії.

Новини
''Обробили за наводкою'': у ресторані в центрі Києва обікрали бізнесмена

Вертоліт впав під час заходу на посадку

Вертоліт впав під час заходу на посадку

vesti.ru

На відеозаписі з місця події видно, що вертоліт згорів майже повністю. На місці аварії працювали пожежники, для ліквідації відкритого горіння залучалися чотири одиниці техніки і десятеро пожежних.

За даними агентства, у результаті аварії загинули четверо людей, які перебували на борту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні на Камчатці під час занять гірськолижним спортом помер один із найбагатших росіян — 63-річний засновник і президент групи компаній "Ланіт" Георгій Генс.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
9
Смішно
4
Цікаво
17
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги