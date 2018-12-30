Вертоліт згорів: у Росії загинув відомий бізнесмен

У російському Улан-Уде під час аварії вертольота загинули відомий бізнесмен і власник торгово-розважального центру People`s Park Сергій Рогов та його колеги.

Надзвичайна подія сталася приблизно о 10:00 (04:00 за київським часом) у лісовому масиві в місцевості Верхня Березівка, передає ТАСС.

Вертоліт Agusta A119, здійснюючи політ за маршрутом Березівка (Улан-Уде) — Сосновоозерськ (Єравнинський район Республіки Бурятія), не зміг сісти в пункті призначення у зв'язку з несприятливими метеоумовами і під час повернення в Улан-Уде зазнав аварії.

Вертоліт впав під час заходу на посадку vesti.ru

На відеозаписі з місця події видно, що вертоліт згорів майже повністю. На місці аварії працювали пожежники, для ліквідації відкритого горіння залучалися чотири одиниці техніки і десятеро пожежних.

За даними агентства, у результаті аварії загинули четверо людей, які перебували на борту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні на Камчатці під час занять гірськолижним спортом помер один із найбагатших росіян — 63-річний засновник і президент групи компаній "Ланіт" Георгій Генс.

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