Венеція надумала відокремитися: подробиці референдуму

У неділю, 1 грудня, в Венеції проходить референдум, на якому вирішується питання автономії і відділення від материкового промислового центру Местре.

Як передає "Європейська правда", італійське місто на воді не вперше намагається розірвати зв'язки з Местре, з яким мають єдиного мера і раду з 1926 року.

За останні 40 років це вже п'ятий референдум. Остання невдала спроба датується 2003 роком, коли явка не досягнула необхідних 50%.

Однак цього разу голосування відбувається після найбільших повеней з 1966 року, а також на тлі зростання масового туризму і перенасичення міста на воді круїзними лайнерами.

Прихильники автономії вважають, що зі своїм мером і радою Венеція зможе ефективніше вирішувати свої проблеми. Але нинішній глава міста Луїджі Брюгнаро заявляє, що ініціативи референдуму суперечить закону і закликає жителів утриматися від участі в голосуванні.

Венеція

Як писав OBOZREVATEL, повінь у Венеції принесла серйозні руйнування і величезні збитки. При цьому венеціанці заробляють на туристах, демонструючи наслідки стихії.

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