Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:08
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Венеція надумала відокремитися: подробиці референдуму

6.7т
Читати матеріал російською

У неділю, 1 грудня, в Венеції проходить референдум, на якому вирішується питання автономії і відділення від материкового промислового центру Местре.

Як передає "Європейська правда", італійське місто на воді не вперше намагається розірвати зв'язки з Местре, з яким мають єдиного мера і раду з 1926 року.

За останні 40 років це вже п'ятий референдум. Остання невдала спроба датується 2003 роком, коли явка не досягнула необхідних 50%.

Новини
"Люди плакали!" Очевидиця розповіла про рекордний потоп у Венеції

Однак цього разу голосування відбувається після найбільших повеней з 1966 року, а також на тлі зростання масового туризму і перенасичення міста на воді круїзними лайнерами.

Прихильники автономії вважають, що зі своїм мером і радою Венеція зможе ефективніше вирішувати свої проблеми. Але нинішній глава міста Луїджі Брюгнаро заявляє, що ініціативи референдуму суперечить закону і закликає жителів утриматися від участі в голосуванні.

Венеція

Венеція

Як писав OBOZREVATEL, повінь у Венеції принесла серйозні руйнування і величезні збитки. При цьому венеціанці заробляють на туристах, демонструючи наслідки стихії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Італія Венеція
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
32
10
Смішно
8
Цікаво
23
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
коварный великий Пу уже туда добрался.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Венецианская народная республика.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ну тут ща начнётся... Авторы вы хоть бы объяснили что такое отделение, ща все тут Крым, Барселону и прочее представляют, вопрос в банальной децентрализации бабла, поскольку Венеция натерпелась, а всё течёт фиг знает кому. Это не "референдум об отделении", это прошение бабло перенаправлять местной коммуне, звучит поточнее. ЭТО ёпта не моногород, где все зависят от одного завода и т.д. Стыд и срам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хуйло Путин
Хуйло Путин
Bogachuk Alex, Обоз на вате бабло рубит, ему надо, чтобы тут вата паслась, как можно дольше, как можно больше.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини світу

Топпублікації

Топблоги