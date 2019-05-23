"Велика помилка!" Росія публічно пригрозила Україні через перші кроки Зеленського

У Росії вкрай різко відреагували на заяви команди нового президента України Володимира Зеленського про політику "батога і пряника" щодо Кремля.

Зокрема, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook пригрозила погіршенням відносин. "Як передають агентства, "Україна за Володимира Зеленського дотримуватиметься політики "батога і пряника" щодо Росії". Цікаво, а попередні "дресирувальники" не розповідали, чим у них усе закінчилося?" – поставила вона риторичне питання.

Також росіян розлютило звернення Зеленського до США із закликом посилити санкції проти Росії.

Марія Захарова пригрозила Україні через заяви Зеленського

"Агресивні заяви, погрози, шантаж, звернення до третіх країн із метою натиснути та інші абсурдні дії позитивних результатів не дадуть. А погіршити ситуацію можуть. Звернення до США (якщо воно було) з проханням про введення "додаткових обмежувальних заходів" для вирішення ситуації із затриманими українськими морякам – це помилка. Велика помилка", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не бачать нічого нового в заклику президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії.

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