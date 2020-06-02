Величезний астероїд наближається до Землі: в NASA попередили про небезпеку

До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд розміром з футбольне поле. У суботу, 6 червня, близько 6:20 ранку він буде на мінімальній відстані від планети.

Траєкторія астероїда перетинає орбіту Землі. Про це повідомляє Space Reference з посиланням на дані американського космічного агентства NASA.

Астероїд був відкритий в 2002 році. Один оборот навколо Сонця він робить приблизно за 300 земних діб.

До Землі наближається астероїд

Відзначається, що прямої загрози для планети він не представляє, оскільки пройде в 13 разів далі, ніж орбіта Місяця.

Раніше OBOZREVATEL писав, що космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня відправився в свій перший пілотований політ.

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