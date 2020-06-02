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2 червня • оновлено в 08:13
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Величезний астероїд наближається до Землі: в NASA попередили про небезпеку

1.5т
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До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд розміром з футбольне поле. У суботу, 6 червня, близько 6:20 ранку він буде на мінімальній відстані від планети.

Траєкторія астероїда перетинає орбіту Землі. Про це повідомляє Space Reference з посиланням на дані американського космічного агентства NASA.

Астероїд був відкритий в 2002 році. Один оборот навколо Сонця він робить приблизно за 300 земних діб.

До Землі наближається астероїд

До Землі наближається астероїд

Відзначається, що прямої загрози для планети він не представляє, оскільки пройде в 13 разів далі, ніж орбіта Місяця.

Раніше OBOZREVATEL писав, що космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня відправився в свій перший пілотований політ.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
космос
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