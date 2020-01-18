Ведуча новин під час прямого ефіру дізналася про вбивство брата: зворушливе відео

Ведуча телепередачі "Вирішувати вам" на йорданському каналі Сахар Аббас Джаміль дізналася про смерть свого брата, іракського генерал-майора Таріка Аббаса Джаміля, в прямому ефірі.
Як повідомляє Starhit, вона попросила у глядачів вибачення за те, що виглядає сумною.
"Базовий принцип роботи журналіста – вміння відділяти особисте життя від професійних обов'язків, але мені щойно повідомили, що загинув мій старший брат. Ми продовжимо передачу в інтересах істини і будемо висвітлювати все, що відбувається в країні", – сказала вона в ефірі.
Провідна йорданського каналу Сахар Аббас Джаміль
Скріншот відео
Повідомляється, що брат телеведучої був льотчиком ВПС Іраку. Він загинув у результаті ракетного обстрілу бази Аль-Балад під Багдадом 12 січня. Через цю атаку четверо іракців отримали поранення, двоє з яких військовослужбовці.
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