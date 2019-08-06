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Вдарила блискавка: у Швейцарії сталося жахлива НП з пасажирськими лайнерами

1.3т Читати матеріал російською

У Швейцарії сталася надзвичайна подія з пасажирськими лайнерами, в які потрапила блискавка.

Через негоду літаки повернулися у аеропорт Цюріха. Про це повідомляє ТСН.

Перед тим обидва судна вилетіли з цього ж аеродрому, однак змушені були знову приземлитися.

Рейс А321 до Амстердама затримався на півтори години через грозу, проте все одно потрапив в небезпеку. На борту у момент удару блискавки знаходилися 165 пасажирів.

У Швейцарії сталося жахлива НП з пасажирськими лайнерами

У Швейцарії сталося жахлива НП з пасажирськими лайнерами

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Пілоти не виявили ушкоджень, проте вирішили не ризикувати і повернулися в аеропорт Цюріха.

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Згодом така ж ситуація повторилася з рейсом LX2084 до Лісабона. У літаку перебувало 158 пасажирів.

Борт повернувся в аеропорт через 40 хвилин після вильоту. Пасажирів обох рейсів перевели в інші літаки, постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля берегів Норвегії сталася надзвичайна подія з круїзним лайнером. На борту корабля знаходилися 1373 пасажирів.

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Місце
Швейцарія Цюріх
Тег
літак
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