Вчені зафіксували аномальне зниження активності Сонця: у чому небезпека

Британські вчені заявили про зниження до мінімального рівня активності Сонця, що може стати причиною похолодання на планеті й неврожаїв.

Зокрема, різко знизилася активність поверхні світила, а його магнітне поле впускає в навколишнє середовище більше космічних променів. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами дослідників, людям варто готуватися до найпотужніших гроз і певного зниження температури. Крім цього, перешкоди серйозно заважатимуть діяльності космічної техніки й роботі космонавтів.

Однак найстрашніше, наголошують вчені, це не прямі, а опосередковані наслідки зменшення активності Сонця.

Водночас історики нагадують про початок XIX століття, коли через зниження сонячної активності Землю спіткало безліч лих. Але інші фахівці заперечують, стверджуючи, що сонячний мінімум – регулярний період в активності світила.

"Нинішній сонячний мінімум досить глибокий, проте навряд чи нас найближчим часом чекає новий "мінільодовиковий період". Сонячний мінімум настає кожні 11 років. Останній, який припав на 2009-2010 роки, був найглибшим за 100 років, але ми ж не вмерли", – заспокоїв професор космічної фізики з університету Редінга Мет’ю Оуенс.

Інший же вчений-астрофізик Джефф Найт наголосив, що сонячний мінімум дійсно впливає на погоду взимку. На його думку, середня температура на Землі, найімовірніше, зменшиться, однак катастрофічних наслідків очікувати не варто.

"Навряд чи це буде падіння температури на 20 градусів. Крім того, сонячний мінімум не скасовує проблеми глобального потепління. Ми лише тимчасово досягли мінімальної точки, в подальшому температура почне знову підвищуватися, а проблема нікуди не зникне", – прогнозує вчений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету ім. Т. Шевченка Всеволод Лозицький заявив, що у 2020 році сонячна активність почне зростати, що призведе до потужних магнітних бур.

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