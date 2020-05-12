У Китаї в кажанів виявлено новий вірус, який тісно пов'язаний з коронавірусом COVID-19 (SARS-CoV-2).

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Відкриття зробили вчені, які проаналізували 302 зразка з 227 тварин, яких зібрали в провінції Юньнань, пише Science Alert.

Вчені виявили вірус-родич COVID-19 pixabay.com

Дане дослідження може служити доказом теорії, згідно з якою COVID-19 еволюціонував природним шляхом, починаючи свій шлях від кажанів, потім потрапив в організм іншої тварини і розвинув необхідні мутації, що викликало глобальну пандемію.

Новий вірус, названий RmYN02, також мутує. Йдеться про так звані "вставки" генетичного матеріалу в вірусний геном.

"З моменту відкриття SARS-CoV-2 з'явилося кілька необгрунтованих припущень про те, що вірус має лабораторне походження. Зокрема, було запропоновано, що вставка S1/S2 вельми незвичайна і, можливо, свідчить про лабораторної маніпуляції. Наша стаття дуже чітко показує, що ці події відбуваються природним чином в дикій природі. Це переконливо свідчить про те, що SARS-CoV-2 не є лабораторно створеним вірусом", – розповів мікробіолог з Шаньдунського першого медичного університету Вейфен Ши.

Геном RmYN02 розділяє 93,3% свого генома з SARS-CoV-2, а один конкретний ген, названий 1ab, має 97,2% – найбільший збіг в цьому гені на сьогоднішній день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан назвав спекуляцією припущення про те, що коронавірус COVID-19 міг бути штучно створений в лабораторії китайського міста Ухань. За його словами, доказів цієї теорії немає.

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