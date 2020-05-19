Зараз у Сан-Франциско працюють над створенням вакцини з цього антитіла

Це антитіло з'явилося у людини, що хворіла на коронавірус SARS-CoV в 2003 році

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сіетлі встановили, що антитіло S309 блокує COVID-19

Вчені виявили, що антитіло, яке було знайдене 17 років тому у хворого на SARS-CoV, здатне протистояти й іншим коронавірусам – зокрема і COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету в Сіетлі встановили, що це антитіло здатне впливати на шиповидні білки вірусу і, відповідно, заважати йому проникати у здорові клітини.

Вперше це антитіло виявили у людини, яка перехворіла на інший коронавірус – SARS-CoV – у 2003 році. Зараз же завдяки знахідці існує ймовірність створити ефективну вакцину. У компанії Vir Biotechnology із Сан-Франциско вже почали перевіряти це антитіло і можливість його комбінації з іншими компонентами для створення ліків.

Вчені виявили ще одне антитіло, що блокує коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США успішно випробували вакцину від COVID-19 на людях.

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