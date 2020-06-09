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9 червня • оновлено в 18:13
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Вчені перевірили ефективність плазми крові при лікуванні COVID-19: оприлюднені показові результати

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Терапія плазмою крові може прискорити одужання від COVID-19 до одного тижня.

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Про це свідчать дані досліджень, які проаналізували і опублікували вчені з Каролінського інституту в Швеції та Інституту охорони здоров'я і соціального забезпечення в Фінляндії, передає DailyMail. Так, в 10 дослідженнях, які проводилися в Китаї, Південній Кореї і США, взяв участь 61 чоловік, заражений COVID-19. Всі вони були в віці від 19 до 100 років і кожному до стандартного лікування додали дози плазми крові.

Рівно 50% пацієнтів одужали вже через тиждень, а 40% – протягом 8-29 днів. Для інших учасників досліджень відновлювальні дані були недоступні.

Згідно з аналізом вчених зі Швеції та Фінляндії, пацієнти старше 60 років видужували в середньому в два рази довше, при однаковому лікуванні.

Вчені перевірили ефективність плазми крові при лікуванні COVID-19

Вчені перевірили ефективність плазми крові при лікуванні COVID-19

ont.by

"Результати, розглянуті тут, свідчать про те, що терапія плазмою безпечна і ефективна", – відзначили в Каролінському інституті в Швеції.

Однак, у всіх цих досліджень є проблема – вони не проводили одночасно з цим лікування пацієнтів з додаванням плацебо. Через це деякі вчені все ж ставлять під сумнів отримані результати. У Китаї, наприклад, провели рандомізовані клінічні випробування на 103 людей, які показали, що терапія плазмою майже не впливає на швидкість лікування у літніх людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ситуація з пандемією коронавируса в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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