Вакцину обіцяють до кінця року, але COVID-19 не відступає: статистика на 26 липня. Постійно оновлюється

Станом на неділю, 26 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилося більше 16,3 млн осіб. За попередню добу було виявлено понад 258 тисяч нових інфікованих.

За даними статистики, активними хворими у всьому світі залишаються понад 5,6 млн людей. Вчені різних країн обіцяють появу вакцини від COVID-19 у найближчі місяці й навіть встановлюють на неї ціну в €2,5. Однак ВООЗ продовжує бути тривогу через стрімке поширення інфекції й закликає не дотримуватися карантинних рекомендацій.

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Коронавірусом у світі заразилося більше 16,3 млн осіб (worldometers.info)

Статистика щодо захворюваності на COVID-19 у світі (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 63 929 осіб. Померло 1590 пацієнтів, одужало – 35 497.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,3 млн), Бразилія (понад 2,3 млн) та Індія (більше 1,3 млн). Росія із більш ніж 806 тис. інфікованих посідає четверте місце.

25 липня – 228-й день з моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 138-й – з оголошення пандемії Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

За попередню добу уряд Британії визнав, що недооцінив загрозу пандемії, а Австрія повернулася до обмежень і закрила свої кордони на в'їзд для громадян десятків країн із високим ризиком зараження COVID-19.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 26 липня:

07:00 – З початку пандемії коронавірусу кількість підтверджених випадків у Японії досягла 30 494, враховуючи хворих на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував на карантині поблизу Токіо. Про це свідчать останні дані міністерства охорони здоров'я.

06:00 – Вчені з Лісабона створили маску, яка вбиває коронавірус. Вона є багаторазовою.

05:00 – Міжнародна група вчених під керівництвом нейробіологів із Гарвардської медичної школи встановила причину втрати нюху під час COVID-19. Зміни у пацієнтів пов'язані з впливом на роботу підтримуючих клітин. Це говорить про те, що в більшості випадків коронавірус не приводить до серйозного і постійного пошкодження нервових мереж, повна втрата нюху людині не загрожує.

04:00 – Головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що носіння звичайної маски знижує ризик передачі коронавірусу на 50-80%.

02:00 – Станом на ранок 26 липня від коронавірусу в світі померло понад 648 тисяч осіб, одужало – більш ніш 9,9 млн. Україна перебуває на 35 місці за кількістю заражених COVID-19.

01:15 – У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу має дещо інший сценарій в Україні, ніж у Європі.

00:23 – Німецькі дослідники оцінили ймовірність зараження COVID-19 під час польоту в літаку. Вона виявилася нижчою, ніж прийнято вважати, через хорошу вентиляцію.

00:02 – У Бразилії влада Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу скасувала масові вуличні святкування Нового року, які зазвичай збирають до 3 мільйонів туристів і місцевих жителів. Очікується, що будуть представлені альтернативні варіанти святкувань, які не передбачають безпосередньої фізичної присутності.