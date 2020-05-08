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8 травня • оновлено в 13:26
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Вбивці "російської броні": США почали виробництво потужних протитанкових ракет

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У США почалося виробництво потужних переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) FGM-148F Javelin.

Як повідомляє Defense News, виробництвом займаються військово-промислові компанії Raytheon і Lockheed Martin.

Згадані ПТРК від попередніх модифікацій відрізняє вдосконалена бойова частина, в якій об'єднані осколково-фугасна та протитанкова тандемно-кумулятивна боєголовки, що дасть змогу ефективно знищувати не тільки танки, але й легкоброньовану техніку та живу силу.

Запуск ПТРК FGM-148F Javelin

Запуск ПТРК FGM-148F Javelin

Військовий експерт Джеймс Гасік зазначив, що придбанням FGM-148F Javelin можуть зацікавитися європейські країни, які відстежують модернізацію російської бойової техніки.

"Це безперечно про російську броню... Я б порадив кожному міністерству оборони в Європі, особливо тим, які розташовані вздовж східного кордону, купувати багато такої або подібної зброї", – заявив він.

Першим можливим покупцем нових ПТРК може стати Польща.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2018 року Міністерство оборони США виділило понад $300 млн на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для низки країн, зокрема для України.

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Місце
США
Теги
ракети зброя
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ковпак сидор
ковпак сидор
Нужно Украине теперь списанные втюхать и чтоб они в Польше хранились.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
ковпак сидор, ВСУ и из имеющихся Джевелинов стрелять не умеет. Для поддержания умения нужны хотя бы периодические тренировки / учения, а о таком не слышно наверно потому, что там один выстрел стоит десятки если не сотни тысяч долларов.
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