Вбивці "російської броні": США почали виробництво потужних протитанкових ракет

У США почалося виробництво потужних переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) FGM-148F Javelin.

Як повідомляє Defense News, виробництвом займаються військово-промислові компанії Raytheon і Lockheed Martin.

Згадані ПТРК від попередніх модифікацій відрізняє вдосконалена бойова частина, в якій об'єднані осколково-фугасна та протитанкова тандемно-кумулятивна боєголовки, що дасть змогу ефективно знищувати не тільки танки, але й легкоброньовану техніку та живу силу.

Запуск ПТРК FGM-148F Javelin

Військовий експерт Джеймс Гасік зазначив, що придбанням FGM-148F Javelin можуть зацікавитися європейські країни, які відстежують модернізацію російської бойової техніки.

"Це безперечно про російську броню... Я б порадив кожному міністерству оборони в Європі, особливо тим, які розташовані вздовж східного кордону, купувати багато такої або подібної зброї", – заявив він.

Першим можливим покупцем нових ПТРК може стати Польща.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2018 року Міністерство оборони США виділило понад $300 млн на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для низки країн, зокрема для України.

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