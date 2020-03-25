Вбивство журналіста Хашоггі: Туреччина висунула 20 гучних звинувачень

У Туреччині висунули звинувачення 20 особам, яких підозрюють в причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Як повідомляє ВВС, колишнього заступника глави саудівської розвідки Ахмада Асирі та ексрадника саудівської королівської сім'ї Сауда аль-Кахтані звинувачують у підбурюванні до вбивства.

Решту 18 осіб звинуватили в безпосередньому здійсненні "умисного вбивства з особливою жорстокістю". Серед обвинувачених: член Королівської гвардії Саудівської Аравії, кримінолог і працівник саудівської розвідки, який раніше подорожував з принцем Саудівської Аравії Мохамадом бін Салманом.

Вбивство журналіста Хашоггі

Відзначимо, що, на думку спецслужб західних країн, саме кронпринц є організатором вбивства Хашоггі.

У прокуратурі Туреччини підкреслили, що звинувачення засновані на аналізі цифрових пристроїв Хашоггі, показань свідків і свідчень людей, які в'їжджали в країну і виїжджали з неї.

Як писав OBOZREVATEL, Джамаль Хашоггі – колумніст американського видання The Washington Post, який виступав з критикою саудівського уряду і наслідного принца Мохаммеда.

Він зник 2 жовтня 2018 року в Туреччині після того, як увійшов в будівлю саудівського консульства в Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва.

Туреччина отримала запис вбивства з Apple Watch журналіста. Правоохоронці знайшли фрагменти його тіла в колодязі на території консульства.

В результаті влада Саудівської Аравії визнала злочин. 24 жовтня наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявив, що влада співпрацює з турецьким сідством, щоб винні були покарані.

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