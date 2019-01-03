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Вбивство Хашоггі: Саудівська Аравія висунула жорстку вимогу

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Генеральна прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертної кари для підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

Вищу міру покарання вона вимагає застосувати щодо п'ятьох осіб, повідомляється на Telegram-каналі "360tv".

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі

AFP

Як уточнює "Говорит Москва", матеріали у справі про вбивство журналіста суд Саудівської Аравії почав розглядати 3 січня.

Всього на лаві підсудних перебуває 11 осіб. Стосовно них всіх генеральна прокуратура країни вимагає виконання шаріатського кримінального права, а для п'ятьох — смертної кари.

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місце
Саудівська Аравія
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