Вбивство Хашоггі: Саудівська Аравія висунула жорстку вимогу

2 жовтня колумніст The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду і спадкового принца Мохаммеда, зник у Туреччині після того, як увійшов до будівлі саудівського консульства у Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва.