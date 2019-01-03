Вбивство Хашоггі: Саудівська Аравія висунула жорстку вимогу

Генеральна прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертної кари для підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.
Вищу міру покарання вона вимагає застосувати щодо п'ятьох осіб, повідомляється на Telegram-каналі "360tv".
Джамаль Хашоггі
AFP
Як уточнює "Говорит Москва", матеріали у справі про вбивство журналіста суд Саудівської Аравії почав розглядати 3 січня.
Всього на лаві підсудних перебуває 11 осіб. Стосовно них всіх генеральна прокуратура країни вимагає виконання шаріатського кримінального права, а для п'ятьох — смертної кари.
Джамаль Хашоггі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 жовтня колумніст The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду і спадкового принца Мохаммеда, зник у Туреччині після того, як увійшов до будівлі саудівського консульства у Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва.
Туреччина отримала запис вбивства з Apple Watch Хашоггі. Правоохоронці знайшли фрагменти його тіла в колодязі на території консульства.
В результаті влада Саудівської Аравії визнала злочин. 24 жовтня спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявив, що влада співпрацює з турецьким слідством, щоб винні були покарані.
У ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію неугодного опозиціонера.