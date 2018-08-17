"Вбив сотні": Прилепін похвалився "подвигами" предка в Україні

Російський письменник Захар Прилепін, який воював у лавах терористів "ДНР", похвалився тим, що його дід після закінчення Другої світової війни півтора року займався ліквідацією учасників УПА в західній Україні.

Розповідаючи про пригоди свого предка, терорист з гордістю підкреслив, що той вбивав людей сотнями, залишаючись при цьому винятково доброзичливою людиною. Пост цим відвертощам він присвятив на особистій сторінці у Facebook.

"Мій дід по матері, Микола Єгорович Нісіфоров (1923 року народження, було б 95). Кулеметник, війна від Сталінграда до Угорщини, і потім ще півтора року в західній Україні: ага, "лісові брати"... Людина, яка убила, думаю, сотні людей (шість років війни, кулеметник, повторюю) - ну, як людей - сотні ворогів, - в результаті був у глибинному сенсі добріший за жінок, які оточували його", - підкреслив Прилепін.

Примітно, що розповідаючи про свого діда, він не впустив можливості черговий раз похизуватися власними вбивствами у військових конфліктах і принизити журналістку Ксенію Собчак, яка ставила йому відповідне провокаційне запитання під час дебатів.

"Коли деякі блондинки допитуються у мене про "вбивць на війні", я згадую і про це теж. Що вони взагалі розуміють про це, кури сизокрилі. Злісні, до того ж, дрібні і метушливі. Нічого не розуміють. Зате їх чути весь час", - їдко підсумував письменник-терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилепін заявив, що згоден із забороною на в'їзд в Україну, оскільки він несе загрозу її національній безпеці.