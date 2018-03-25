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ПолітикаЕкономіка

"Важко нести": в Росії визнали поразку Путіна на Донбасі

1.8тЧитати новину російською

Російський політолог і журналіст Костянтин Еггерт відзначив, що президент РФ Володимир Путін зазнав поразки в спробі захопити Донбас, розв'язавши там військовий конфлікт.

"Тактично Путін домігся певного числа перемог. Однак стратегічно він загруз в поразках. Озирнувшись назад і залишивши в стороні Крим, що ми маємо на Донбасі? Залишки невдалої спроби захоплення Східної України. Ці території стали для Кремля як валіза без ручки: і кинути шкода, і нести важко", - сказав він в інтерв'ю французькій газеті Liberation, яке призводить ИноСМИ.

"Втручання в американські вибори? Величезна помилка, яка довела нам, що в Кремлі ніхто не розуміє, як функціонують західні політичні системи в цілому і американська зокрема. Результат: Трамп не має ніякого впливу на рішення щодо Росії - їх приймають Конгрес і генерали, яких ніяк не назвеш русофілами", - вказав експерт.

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Еггерт підкреслив, що зараз російська політична еліта цікавиться тільки тим, щоб західні країни не чіпали її активи за кордоном.

"Заради цього Кремль готовий піти на багато що. У той же час авторитет і легітимність режиму здебільшого засновані на конфронтації з Заходом. Думаю, що ми стоїмо на порозі нової хвилі конфронтації, і у Путіна є серйозні шанси на успіх. Він бачить, що західні еліти розколоті, поглинені своїми справами", - резюмував журналіст.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше український історик і публіцист Ярослав Грицак зазначив, що Путін зазнав поразки в спробах утримати Україну від курсу на Захід, але зараз Кремль пустив в хід свій запасний план.

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Теми
АТО на ДонбасіРосійсько-український конфліктХолодна війна між Заходом і РосієюСанкції проти Росії
Особи
Костянтин ЕггертВолодимир Путін
Місце
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Об'єкт
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