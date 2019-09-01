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"Варшава загнала сама себе": Захарова образилася на Польщу через Путіна

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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Польща поставила себе в "безглузде становище", не запросивши Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни.

Про це спікер російського міністерства закордонних справ повідомляла на своїй сторінці у Facebook. Вона процитувала свого польського колегу Шимона Шинковського вель Сенка, який пояснив, чому президент РФ Володимир Путін не отримав запрошення.

"Країни-учасники вибиралися на основі сучасного критерію... Згідно з ним, запрошення отримали країни Євросоюзу, Північноатлантичного альянсу і Східного партнерства. При цьому Росія, за словами політика, не фігурує ні в одному з цих форматів", – написала Захарова.

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"У настільки безглузде становище офіційна Варшава давно себе не заганяла", – обурилася вона.

Захарова і Путін

Захарова і Путін

Колаж

Нагадаємо, напередодні топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву обурило пояснення Польщі, чому Володимира Путіна не запросили на річницю Другої світової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі через наближення смертоносного урагану "Доріан", який може нанести удар найближчим часом по Флориді.

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Тема
Друга світова війна
Особи
Марія Захарова Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Неапроходимая дура рассуждает о "глупых положениях") Хвост лошади)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не ну они нормальные?совок их разделил с Гитлером а они их звать будут?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Собрались две краины-проститутки Польща да Украина. Одна сдалась в полон через месяц,а герои другой давали клятву фюреру и резали пшеков и евреев. Гарный междусобойчик
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