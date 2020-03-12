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12 березня • оновлено в 11:29
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Ванга передбачила коронавірус: у мережі здійнявся новий безлад через пророцтво

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Болгарська ясновидиця Ванга ще минулого століття могла передбачити пандемію коронавірусу 2019-nCoV, який вже забрав життя майже 5 тисяч осіб у всьому світі.

"У першому десятилітті XXI століття страшна зараза понесе безліч життів. За цей час загине величезне число людей", – передбачала Ванга. Однак, на її думку епідемія повинна була початися в Африці, а не в Китаї, повідомляє utro.ru.

Ясновидиця заявляла, що на розробку необхідної вакцини у людства піде щонайменше рік, а за цей час хвороба забере чимало життів. Прогнози лікарів також збігаються: перемогти епідемію не так просто. За останніми даними ВООЗ інкубаційний період коронавірусу може бути більш тривалим, ніж вважалося раніше.

Ванга могла передбачити коронавірус

Ванга могла передбачити коронавірус

Цю інформацію також підтвердив особистий перекладач жінки Петро Стоянов у ефірі програми "На самом деле".

"Вона говорила, що до цих двійкок буде спалах старої хвороби, яка принесе велику небезпеку для всього людства. Можливо, це хвороба, яку людство вже перемогло, повернеться. Це повинно бути десь на півдні. Ми не знаємо точно де", – розповів Стоянов.

Нагадаємо, що у ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу в світі є пандемією. Водночас по всій території України запровадили карантин, а президент США Дональд Трамп оголосив 30-денну заборону на в'їзд в країну людей з Європи.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ заявили, нібито Ванга передбачала прихід до влади в Україні Володимира Зеленського.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Ванга
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Махно Володимир
Махно Володимир
да эта старая дура ничего не предсказывала. всех разводила как лoxoв! ну будьте умнее уже, люди! 21 век на дворе! ей богу как малахольные! все эти высказывания пишутся опосля и подгоняются под нынешние события. Однажды на приеме Ванга хорошо пepдaнyла! Спустя много лет, сказали что этим она подтвердила взpыв на Фокусами. Вот так и делаются такие предсказания.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
хорош муму еба-ть По крайней мере нынче уже последний год второго десятилетия ...
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И ещё она предсказала, что после этой болезни, Россия станет одной из самых сильных стран,а Владимир будет самым великим человеком мира.... Ну как так...
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