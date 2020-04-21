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21 квітня • оновлено в 20:16
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Тестуватимуть на людях! У Британії повідомили про прорив із вакциною від коронавірусу

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У Великобританії оголосили, що почнуть випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 на добровольцях уже в четвер, 23 квітня.

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Про це на брифінгу 21 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Метт Хенкок, передає The Sun (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У Британії будуть випробовувати вакцину від COVID-19 на людях

У Британії будуть випробовувати вакцину від COVID-19 на людях

Колаж

Препарат був розроблений Оксфордським університетом. "У звичайний час для досягнення цієї стадії потрібні роки, і я дуже пишаюся виконаною роботою", – сказав міністр.

"Водночас ми будемо вкладати кошти у виробничі потужності, щоб, якщо будь-яка з цих вакцин спрацює більш безпечно, ми могли зробити її доступною для британців якомога швидше", – додав він.

Хенкок зазначив, що процес пошуку вакцини потребує "проб і помилок". Міністр також звернувся до британських учених, які проводять пошуки вакцини, заявивши, що він "підтримає їх в упор і надасть їм усі необхідні ресурси".

"Врешті-решт, перевага першої країни в світі, яка розробила успішну вакцину, настільки велика, що я ставлю на це все", – сказав Хенкок.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великобританії Алок Шарма заявив, що створення вакцини проти коронавірусу займе багато місяців, і немає жодних гарантій, що вона спрацює.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
вакцинація Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
видео хвороба інфекція вірус щеплення
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