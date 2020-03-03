Президент США Дональд Трамп, який зажадав створити вакцину від коронавірусу, звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній із проханням прискорити процес.

Відповідну заяву він зробив, виступаючи на конференції Національної асоціації округів-2020 року, передає Голос Америки".

За словами президента, представники адміністрації вже зустрілися з владою штатів і округів, а також із керівниками департаментів охорони здоров'я в 30 штатах. Крім того, регулярно проводяться брифінги з губернаторами для координації заходів щодо стримування спалаху інфекції.

Трамп зазначив, що ситуація змінюється дуже швидко. "Це просто показує, що може статися. Шість тижнів тому, вісім тижнів тому ви про це не чули. Несподівано це сколихнуло весь світ", – підкреслив президент.

Трамп закликав прискорити розробку вакцини від коронавірусу Колаж

"Ми активно просуваємо прискорений процес розробки вакцини. Вчора я зустрічався з найбільшими фармацевтичними компаніями – Pfizer, Johnson & Johnson та іншими компаніями. Безліч хороших речей відбувається, і це відбувається дуже швидко.

Я сказав: "Зробіть мені послугу. Пришвидшіть це!" – і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання", – заявив Трамп.

Він додав, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом в роботі над прийняттям законопроєкту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів і округів. За словами президента, Конгрес може виділити на цю мету загалом 8,5 мільярда доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відразу кілька великих дослідницьких центрів у США та Ізраїлі вже заявили про створення та випробуваннях вакцин проти коронавірусу COVID-19. Чи врятують вони людство, читайте в нашому ексклюзиві.

У ВООЗ заявили, що в світі розробляється понад 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

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