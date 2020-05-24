У Британії назвали завершення пандемії проблемою для вакцини від COVID-19

Жителі Великобританії отримають доступ до вакцини від COVID-19 уже до осені-2020.

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Таку заяву в неділю, 24 травня, зробив виконавчий директор компанії AstraZeneca, що розробляє препарат, Паскаль Соріот, передає Daily Mail.

Водночас провідний учасник проєкту професор Адріан Хілл, який є директором Інституту Дженнера Оксфордського університету, зазначив: існує ймовірність 50 на 50, що вакцина не дасть "жодного результату".

Вакцина від коронавірусу Страна

Фармацевтична компанія працює спільно з Оксфордським університетом. Вона оголосила про угоду зі США на виробництво 400 мільйонів доз цієї вакцини, також планується виготовлення мінімум 100 мільйонів доз для Великобританії.

"Ми фактично отримали від уряду Великобританії замовлення... Жодних сумнівів, що починаючи з вересня ми почнемо поставляти ці дози вакцини британському уряду для щеплень", – розповів Соріот про розробку.

Він вказав на те, що остаточно підтвердити ефективність препарату буде проблематично, якщо число нових заражень природно знизиться.

"Вакцина повинна працювати, і це одне питання. Інше питання: навіть якщо вона працює, ми повинні бути в змозі це продемонструвати. Треба поспішати, перш ніж хвороба зникне, щоб ми могли продемонструвати, що вакцина ефективна", – зазначив директор AstraZeneca.

Паскаль Соріот Daily Mail

Зі свого боку Адріан Хілл сказав: "Раніше в цьому році ми говорили, що ймовірність створення ефективної вакцини до вересня становить 80%. Але зараз є 50% шанс, що ми не отримаємо жодного результату взагалі".

"Ми знаходимося в дивному становищі, коли хочемо, щоб COVID-19 залишився, хоча б ненадовго. Але він зменшується", – додав він.

Експерт пояснив, що якщо SARS-CoV-2 не буде поширюватися в суспільстві, добровольцям буде важко інфікуватися, а це означає, що вчені не зможуть довести, чи має вакцина якийсь ефект.

Адріан Хілл Daily Mail

Карта поширення коронавірусу в світі:

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