Вакцина проти COVID-19: ВООЗ схвалила для випробування на тваринах два прототипи

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для випробувань на тваринах два зразки вакцин проти коронавірусу COVID-19.

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Їх розробили фахівці Оксфордського університету і американської компанії Inovio Pharmaceutical. Самі випробування відбудуться в Австралії, повідомило ВВС.

Австралійська організація наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO) заявила, що це будуть перші комплексні доклінічні випробування з моделюванням на тваринах. Але результати будуть готові не раніше червня.

Вакцина проти COVID-19. Ілюстрація

Національне наукове агентство Австралії оцінить, чи працюють вакцини і чи безпечні вони для людини. Якщо ті будуть ефективними, їх можуть передати для клінічних випробувань в інші лабораторії – для підтвердження. Мінімальний час для запуску в серію – рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 2 квітня коронавірус остаточно закріпився в Європі та США. Вже чотири країни обігнали Китай за кількістю смертей: Італія, Іспанія, США та Франція. Заразилося в усьому світі вже понад 950 тисяч осіб.

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