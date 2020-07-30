Американська вакцина від коронавірусу змогла захистити мавп від зараження: препарат готують до тестів на людях

Одноразова доза експериментальної вакцини проти COVID-19 від американської компанії Johnson & Johnson пройшла успішні випробування на тваринах і захистила мавп від інфекції.

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30 липня компанія почала перевіряти препарат на безпеку для людей, пише Daily Mail.

Зазначається, що шість із шести тварин, яким ввели вакцину, були повністю захищені від ураження легень, а п'ять із шести – від інфекції.

"Це дає нам впевненість у тому, що ми можемо протестувати одноразову вакцину під час цієї епідемії і дізнатися, чи здійснює вона захисну дію на людей", – сказав доктор Пол Стоффелс, головний науковий співробітник J & J.

Учений додав, що випробування цього типу вакцини при інших захворюваннях показали, що другий укол значно підвищував захист, але при пандемії одноразова вакцина має значну перевагу.

Усього дослідники застосували сім різних потенційних вакцин на 32 тваринах і порівняли результати з 20 контрольними тваринами, які отримували плацебо.

Через шість тижнів усі піддослідні були піддані дії вірусу SARS-CoV-2. У всіх 20 особин, які отримували плацебо, в легенях та мазках із носа був високий рівень коронавірусу.

Компанія J & J приєдналася до гонки вакцин пізніше, ніж інші фірми в США, такі як Moderna або AstraZeneca. Водночас це поки що це єдина компанія, що тестує однодозову ін'єкцію.

Проект J & J із вакцинації підтримується урядом США. Сума фінансування склала 456 млн доларів.

Третя фаза випробування вакцини від J & J планується в другій половині вересня. За словами Стоффелса, приблизно в той же час компанія почне паралельне дослідження третьої фази з тестуванням вакцини, розрахованої на дві дози.

Відомо, що у вакцині J & J використовує вірус застуди – аденовірус типу 26 або Ad26, – для доставки білків коронавірусу в клітини організму. Це повинно стимулювати організм до створення імунного захисту.

"Дослідження показує, що навіть одна-єдина імунізація вакциною Ad26 призводить до нейтралізації реакції антитіл і надійного захисту мавп від COVID-19", – сказав доктор Ден Баруш, який керував дослідженням у співпраці з J & J.

Як писав OBOZREVATEL, тим часом в Італії почали випробування експериментальної вакцини від COVID-19 після успішних тестів на гризунах. Передбачається, що препарат з'явиться у продажі в 2021 році.