Вагітна британка з коронавірусом записала звернення до порушників карантину. Відео

Британка Карен Маннерінг, інфікована коронавірусом на сьомому місяці вагітності, записала відеозвернення для тих, хто не бажає дотримуватися правил карантину.

Локалізований ролик опублікувало в Twitter "Настоящее время" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"У мене запалення обох легенів, і я борюся за себе і свою дитину. Це не варте того, щоб виходити з дому", – заявила Маннерінг.

За її словами, коронавірус не варто недооцінювати.

"Якщо ви збираєтеся зустрітися зі своїми друзями за пивом на морській прогулянці, тому що хороша погода, ви принесете вірус додому і вб'єте когось. Одного з членів вашої сім'ї, наприклад", – підкреслила британка.

Вона закликала всіх залишатися вдома.

"Якщо ви збираєтеся зустрітися зі своїми друзями за пивом на морській прогулянці, тому що хороша погода, ви принесете вірус додому і вб'єте когось".



Хвора коронавирусной інфекцією вагітна жінка записала відеозвернення: pic.twitter.com/KdLUARqRjK - Дотепер (@CurrentTimeTv) March 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, вагітна жінка з Ірпеня, яку госпіталізували з коронавірусом, народила здорову дитину.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!