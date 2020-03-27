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28 березня • оновлено в 02:03
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Вагітна британка з коронавірусом записала звернення до порушників карантину. Відео

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Британка Карен Маннерінг, інфікована коронавірусом на сьомому місяці вагітності, записала відеозвернення для тих, хто не бажає дотримуватися правил карантину.

Локалізований ролик опублікувало в Twitter "Настоящее время" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"У мене запалення обох легенів, і я борюся за себе і свою дитину. Це не варте того, щоб виходити з дому", – заявила Маннерінг.

Вагітна британка з коронавірусом записала звернення до порушників карантину. Відео

За її словами, коронавірус не варто недооцінювати.

"Якщо ви збираєтеся зустрітися зі своїми друзями за пивом на морській прогулянці, тому що хороша погода, ви принесете вірус додому і вб'єте когось. Одного з членів вашої сім'ї, наприклад", – підкреслила британка.

Вона закликала всіх залишатися вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вагітна жінка з Ірпеня, яку госпіталізували з коронавірусом, народила здорову дитину.

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Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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