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24 грудня • оновлено в 17:56
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В зоопарку тигр накинувся на дитину: відео стало вірусним в мережі

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У Дубліні (столиця Ірландії) в зоопарку тигр накинувся на дитину, яка перебувала за скляною перегородкою.

Як передає Fox News, випадково зняте відео набирає широкої популярності в мережі. Тигр побачив, що дитина стоїть спиною і не бачить загрози, тому почав підбиратися до неї і потім різко стрибнув.

Незважаючи на те, що дитина перебувала за вольєром і її життю нічого не загрожувало, хлопчик все ж злегка злякався.

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Всього за кілька днів відео набрало майже два мільйони переглядів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму фанат "русского мира" пообіцяв розстріляти десятки ведмедів, тигрів і левів з метою "оптимізації витрат".

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Ірландія Дублін
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