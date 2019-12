В зоопарку тигр накинувся на дитину: відео стало вірусним в мережі

У Дубліні (столиця Ірландії) в зоопарку тигр накинувся на дитину, яка перебувала за скляною перегородкою.

Як передає Fox News, випадково зняте відео набирає широкої популярності в мережі. Тигр побачив, що дитина стоїть спиною і не бачить загрози, тому почав підбиратися до неї і потім різко стрибнув.

Незважаючи на те, що дитина перебувала за вольєром і її життю нічого не загрожувало, хлопчик все ж злегка злякався.

Всього за кілька днів відео набрало майже два мільйони переглядів.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g