В Японії стартували клінічні випробування вакцини від COVID-19

Японська медична компанія Anges Inc. заявила про старт клінічних випробувань потенційної вакцини від COVID-19.

Як повідомляє The Japan Times, випробування будуть проходити в міській університетської лікарні Осаки і триватимуть до 31 липня 2021 року. Також в компанії розраховують до осені наступного року отримати дозвіл уряду на виробництво і продаж вакцини.

В рамках випробувань Anges поділить дорослих здорових людей на дві групи по 15 чоловік. Їм будуть двічі вводити вакцину з інтервалом в два тижні, але одна група отримає більшу дозу, ніж друга.

Сама вакцина містить в собі створену штучно кільцеву ДНК, що виробляє S-білки ("шипи", якими є у вірусу, що викликає COVID-19). При потраплянні в організм ця ДНК буде провокувати вироблення антитіл до нового коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метформин, що використовується мільйонами людей з діабетом 2-го типу з 1950-х років ,в даний час показав ефект в зміцненні імунної системи і ослабленні запалення, пов'язаного, в тому числі, з коронавірусною хворобою.