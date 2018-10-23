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Андрій Воропаєв
Андрій Воропаєв
Політичний експертВсі статті автора

В воздухе запахло ''гексогеном''

9.8тЧитати матеріал російською

Когда Путин вещал с Валдая про российских мучеников, которых он уже видит в раю пачками, в воздухе отчетливо запахло "гексогеном". Причем не только свежими парами – из аннексированной им Керчи, но и ранними испарениями.

Шахидские фантазии кремлевского мечтателя не покажутся дикими, если вспомнить историю его воцарения. Оно началось со взрывов в Буйнакске, Волгодонске и Москве, где погибли сотни людей. Следующего взрыва избежали, поскольку местные феэсбешники задержали офицеров центрального аппарата ФСБ, курирующих закладку гексогена в подвал жилого дома в Рязани.

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Позже был штурм школы в Беслане, где российский спецназ сжег из огнеметов больше 323 заложников, среди которых – 186 детей. А в захваченном боевиками зале на Дубровке "освободители" отравили боевым газом 174 зрителя-заложника "Норд-Оста".

За годы правления Путин создал в РФ культ насилия, уничтожив моральные предохранители, которые в здоровом обществе ограничивают право силы. И сегодня его режим держится на крови и агрессии. Этот культ проявляется на всех уровнях – от колясок-танков для младенцев и военно-патриотического трэша для школьников, до накачки зомбоновостями остальных почитателей "русского величия".

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20 лет регулярного путинского "семяизвержения" обеспечили российскому обществу ожидаемо уродливые плоды. Страна стала "осажденным гарнизоном", пышущим ненавистью ко всему, что не вписывается в ее идеологический формат. А туда не вписывается все, что пребывает по другую сторону оборонительного рва. Весь этот политический "коктейль Молотова" щедро сдабривается религиозной составляющей. В результате "русский мир" почти трансформировался в "православный ИГИЛ".

Аннексия Крыма и оккупация части Донбасса ускорили политическую эволюцию Путина. Завклуба в Дрездене, блеклый носильщик портфеля Собчака и ситуативный ставленник Березовского наконец-то дорос до фигуры, являющейся главной угрозой мировому правопорядку.

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Но если в мире его в основном воспринимают адекватно – как фактор риска, то в самой РФ такого понимания не существует. А чтобы прозрение не наступило и дальше, Путину приходится повышать внутренний градус агрессии и насилия. Основной упор воинствующей пропаганды направлен на неокрепшие умы школьников и студентов. Акции протеста в РФ показали, что именно там зародилось новое ядро неприятия Путина. И именно его пытаются купировать в зародыше.

Наиболее сильная ставка на агрессию и насилие сделана в Крыму. Стоит вспомнить показательные празднования в аннексированном Джанкое, где школьники со сцены показывали бои с расстрелами в упор и раскалыванием черепа раненого врага саперной лопаткой.

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Объяснение этим неприемлемым в здоровом обществе процессам простое: в Крыму свежи воспоминания о спокойной, мирной украинской жизни. И, как оказалось, не все на полуострове готовы к камням с неба.

Возвращаясь к истории керченского расстрела, можно с большой долей вероятности утверждать, что убийца Росляков – жертва кремлевской пропаганды. Психологическое насилие всегда вызывает ответную реакцию. В том числе в виде помутнения рассудка и порывов неконтролируемой агрессии.

Можно утверждать, что трагедии не произошло бы, если бы Крым оставался де-юре украинским. Во-первых, 20-летний Росляков по украинским законам еще год не смог бы получить разрешение на оружие. В РФ же это возможно с 18 лет.

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Во-вторых, при Украине он был бы огражден от психологического насилия. А то, что у парня съехала крыша именно на почве обожания Путина, подтверждают его соцсети и футболка с принтом "ненависть".

И, в-третьих, при Украине у Рослякова было значительно меньше шансов приобщиться к культу оружия. В нынешних же условиях он буквально за неделю до часа Ч прошел системную огневую подготовку в Артеке под патронатом оккупационного МВД РФ. И это было не в первый раз.

Исходя из этого, именно Путин, инициировавший аннексию Крыма, является главной причиной керченской трагедии. Он научил убивать безнаказанно. Его действия сформировали у обычного парня психологию убийцы. Убивая сверстников и преподавателей, Росляков смотрел в прицел дробовика глазами своего кумира Путина. И, к сожалению, печальная керченская история может быть продолжена в будущем. Ведь за 20 лет Путин взрастил поколение "росляковых", готовых решать вопросы при помощи оружия.

Кстати, Путин наверняка благодарен Рослякову. Ведь тот отвлек российское общество от темы уголовников-футболистов, падения "Союза" и отказа в регистрации инициативной группы по проведению пенсионного референдума. Более того, он еще больше сцементировал политический фундамент режима.

Поэтому именно Росляков в понимании Путина является "мучеником", достойным рая. Ведь он – смертоносная шрапнель, которой главный террорист-смертник современности, снарядил "бомбу", угрожающую цивилизованному миру.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

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Андрій ВоропаєвАндрій Воропаєв
Теми
анексія КримуВибух у Керчі
Місце
Росія
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иванов вася
иванов вася
сука в рашке жить страшнее чем в сомали. всякие чеченские войны бесланы норд осты керчи владикавказы жилые дома автобусы и т.д. -тысяч сто погибло РУССКИХ. все по команде высококоблучного сученка пукина
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
на раисси смутные времена наступают....масквареп в окружении трех колец ненависти...а , так это у Войновича есть - "москва 2042", пожалуй все пораньше произойдет......
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Дуже багато доказів того, що Росляков жертва, а не виконавець. А виконавців у мокшанських силовиків достатньо... Лише декілька прикладів автор привів у блозі. Мокшани завжди були ублюдками.
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