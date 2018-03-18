В України можуть відібрати безвіз: ЗМІ вказали на перші "дзвіночки"

Безвізовий режим для України можуть призупинити у разі порушення умов безвізових поїздок в ЄС.

Для цього вже є перші передумови, пише у своїй статті для DT.UA Ірина Сушко.

"Але ми бачимо іншу тривожну тенденцію. Йдеться про безпеку документів і сферу протидії корупції. У грудня 2017 на провал української системи безпеки документів вказала посол Великобританії Джудіт Гоф... Вона згадала історію, коли український біометричний закордонний паспорт незаконно отримав громадянин іншої держави, підозрюваний у скоєнні замовних вбивств і, зокрема, в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва", - йдеться в матеріалі.

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Одночасно про іншу паспортну історію, пов'язану з підозрами в корупції топ-чиновників ДМС, публічно заговорила посол Франції Ізабель Дюмон.

"Тривожні дзвіночки вже пролунали. Такі випадки істотно перешкоджають будь-якій подальшій лібералізації візової політики щодо України. У країнах глобального Заходу - ЄС, США, Великобританії, Канаді - їх, безумовно, розглядають як потенційну загрозу для власних громадян. А ще одна така історія може стати для безвізу останньою", - підкреслила автор.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф заявила, що ця країна поки не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом.