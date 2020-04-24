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25 квітня • оновлено в 02:13
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Видужав останній важкий пацієнт: Ухань заявив про перемогу над COVID-19

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У місті Ухань (Китай), який був епіцентром поширення коронавірусу, видужав останній тяжкохворий пацієнт із COVID-19.

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Такі дані надало Міністерство охорони здоров'я КНР, передає Xinhuanet у п'ятницю, 24 квітня.

"Кількість пацієнтів із важкою формою COVID-19 у місті Ухань, колишньому епіцентрі епідемії цієї хвороби, звелася до нуля. Останній тяжкохворий пацієнт із провінції Хубей був виписаний з Уханського госпіталю в цю п'ятницю", – йдеться в повідомленні.

Китай заявив про перемогу над COVID-19

Китай заявив про перемогу над COVID-19

Ілюстрація

За даними worldometers.info на 24 квітня, за добу в Китаї офіційно підтвердили 6 нових випадків COVID-19 (всього від початку епідемії влада заявляє про 82 804).

Видужав останній важкий пацієнт: Ухань заявив про перемогу над COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу COVID-19 і вже приступили до випробувань препарату на людях.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Теги
інфекція хвороба вірус
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