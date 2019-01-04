В России по подозрению в шпионаже задержан гражданин США Пол Уилан. Ему грозит 20 лет тюрьмы

В биографии задержанного американца Пола Уилана хватает нюансов, которые серьезно ставят под сомнения версию о том, что он шпион. Уилан служил в Ираке в американской армии, но за поддельные чеки военным трибуналом был разжалован до уровня рядового. Этот факт идет в разрез с общепринятой практикой найма персонала в ЦРУ, которое не берет людей, имеющих судимость. Отставные офицеры ЦРУ тоже говорят о том, что профиль Уилана не похож на профиль шпиона. ЦРУ вообще предпочитает набирать с свои ряды дипломатов, которых, как только пахнет жареным, можно вывезти из страны в течение часа.

Западные СМИ провели параллель с практикой советских времен, когда между двумя антиподами были взаимные аресты и обмены шпионами. Мол, в этой ситуации "шпиона" Уилана могут обменять на Марию Бутину, которая признала себя виновной в сговоре и незаконной лоббистской деятельности на территории США. Но последняя пошла на сделку с американскими прокурорами и после судебного разбирательства ее депортируют в Россию.

Поэтому, в случае с Уиланом, главное мне представляет политическая составляющая, при чем с потенциальным win-win как для президента Путина, так и для президента Трампа. Для первого это возможность подлить масла в огонь антиамериканских настроений, мол, злые американцы опять нам вредят и строят козни, а потом начать переговорный процесс с Трампом. Так Путин покажет себя великодушным и конструктивным партнером Америки. А для Трампа, если он выторгует Уилона обратно, это возможность показать себя успешным дипломатом.

Особенно сейчас, когда нижняя палата Конгресса, перешедшая в руки демократов, начнет новые слушания и расследования по делу российского вмешательства в американские выборы, Трампу, как воздух, нужны новые отвлекающие маневры. Как, например, его ультиматум касательно мексиканской стены, который привел к праздничному шатдауну федеральных ведомств. Вот так Уилон же может стать пешкой в политических играх.

В этой истории всплывает еще одна тема. Теперь в Россию стало небезопасно ездить не только украинцам, но и американцам. Путин все больше использует возможности для эскалации очередных международных скандалов в своих целях. Поэтому абсолютно никто из западных граждан и граждан из стран НАТО не застрахован от подобного сценария.