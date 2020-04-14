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15 квітня • оновлено в 03:38
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В ООН заявили про ще одну "епідемію" на тлі коронавірусу

1.4т
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Світова спільнота зіткнулася з іще однією "епідемією", окрім коронавірусу COVID-19.

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Йдеться про масштабну дезінформацію, заявив генеральний секретар ООН Антону Гутерріш, передає "Інтерфакс-Україна".

В ООН заявили про ще одну "епідемію" на тлі коронавірусу

"Поки світ бореться зі смертельною пандемією COVID-19 – з найважчою кризою, з якою ми стикаємося з часів Другої світової війни – ми також бачимо ще одну епідемію, епідемію дезінформації", – сказав він.

За словами Гутерріша, в інформаційному просторі поширюється ненависть, яка "таврує і принижує людей, соціальні групи", а також поради, небезпечні для здоров'я і рекомендації, які не вирішують проблеми.

"Дикі конспірологічні теорії заражають інтернет", – зазначив генсек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська газета The New York Times опублікувала розслідування, в якому йдеться про причетність російського президента Володимира Путіна до дезінформації навколо коронавірусу COVID-19 та інших захворювань.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Антоніу Гутерреш
Місце
США
Тег
ООН
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