В Одесі, Харкові, Івано-Франківську: Соловйов націлився на нові "ДНР" в Україні

Головний рупор путінського режиму Володимир Соловйов вибухнув неадекватними погрозами про створення нових терористичних "народних республік" на території України.

Він озвучив їх в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" під час сепаратистського спічу українського поплічника кремлівської пропаганди Олександра Охріменка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, підставний експерт почав просувати ідею необхідності визнання Росією "Л/ДНР" нібито заради порятунку України від абхазького сценарію.

"Було б добре, щоб Путін визнав "ДНР" і "ЛНР" і включив у Євразійський союз. Абхазький варіант! Так, дійсно, це вирішило б масу економічних проблем. Я думаю, на якомусь етапі російська влада прийде до цього і може укласти договір про дружбу, економічне співробітництво і так далі. Таке буде, але не завтра, не післязавтра, а через якийсь час", – висловився Охріменко.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Соловйов зачепився за останню фразу співрозмовника і почав сипати своїми погрозами про масштабну окупацію України російськими військами.

"Ви маєте на увазі, коли "Одеська народна республіка", "Харківська народна республіка"? А "Русинська народна республіка" може піднятися? А ви у 2004 році могли собі уявити, що будуть "ДНР" і "ЛНР"? А у 2008 ? А у 2012? Тоді що ж ви так швидко відмовляєтеся від "Івано-Франківської народної республіки", Харківської народної республіки", "Одеської народної республіки"?" – уїдливо сказав топпропагандист Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян заявив, що Україна нібито підписала Мінські угоди через погрози взяття Маріуполя, Одеси і Києва армією терористів "ДНР".

У свою чергу один з перших ексватажків терористичної "ДНР" Олександр Бородай пригрозив Україні масштабним наступом Росії і заявив, що всі її території повинні стати "російськими".

А ще один ексватажок терористів Олександр Казаков сказав, що якщо Україна та інші пострадянські країни не підтримають концепцію "русского міра", їм загрожує повне поглинання Росією.

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