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12 вересня • оновлено в 07:01
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В Одесі, Харкові, Івано-Франківську: Соловйов націлився на нові "ДНР" в Україні

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Головний рупор путінського режиму Володимир Соловйов вибухнув неадекватними погрозами про створення нових терористичних "народних республік" на території України.

Він озвучив їх в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" під час сепаратистського спічу українського поплічника кремлівської пропаганди Олександра Охріменка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, підставний експерт почав просувати ідею необхідності визнання Росією "Л/ДНР" нібито заради порятунку України від абхазького сценарію.

"Було б добре, щоб Путін визнав "ДНР" і "ЛНР" і включив у Євразійський союз. Абхазький варіант! Так, дійсно, це вирішило б масу економічних проблем. Я думаю, на якомусь етапі російська влада прийде до цього і може укласти договір про дружбу, економічне співробітництво і так далі. Таке буде, але не завтра, не післязавтра, а через якийсь час", – висловився Охріменко.

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"Куди треба долітає!" Соловйов пригрозив Україні ракетними обстрілами

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Соловйов зачепився за останню фразу співрозмовника і почав сипати своїми погрозами про масштабну окупацію України російськими військами.

"Ви маєте на увазі, коли "Одеська народна республіка", "Харківська народна республіка"? А "Русинська народна республіка" може піднятися? А ви у 2004 році могли собі уявити, що будуть "ДНР" і "ЛНР"? А у 2008 ? А у 2012? Тоді що ж ви так швидко відмовляєтеся від "Івано-Франківської народної республіки", Харківської народної республіки", "Одеської народної республіки"?" – уїдливо сказав топпропагандист Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Соловйов Олександр Охрименко
Місце
Росія
Тег
ДНР
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Россия - тюрьма народов, империя , которая рано или поздно развалится. То, что было в Чечне, может повториться в других регионах РФ при определенных обстоятельствах. Россия приближает свой крах, проводя агрессивную политику, повторяет судьбу СССР. Поджигая дом соседей, провоцируя кровавые конфликты, вы ошибаетесь, что сможете в безопасности есть бутерброды, смотреть по телевизору бред содомьевых, получать геополитические дивиденды. Соловьеву-Дятлову тоже не помогут спасти свою шкуру, нажитые на разжигании ненависти к украинцам и Западу миллионы. Отдельно по Юго-Востоку Украины. Прекратите распространять свои фейки!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Если козел Ленин подарил УССР Юго-Восток, то это не означает, что он стал окраинским и там должны править рагули.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Ишевский Константин, РУССКИЙ ФАШИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОХОРОНЕН ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ!!!
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Гусенцова Галина, шароварники должны править в польских сортирах
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